Vernio, precipita con l'auto in una scarpata: conducente soccorsa dai carabinieri

Cronaca
Condividi su:
Leggi su mobile

I militari hanno raggiunto il mezzo, finito sul greto del fiume, mettendo in salvo la donna

Precipitata in una scarpata con l'auto la conducente è stata raggiunta ed estratta dall'abitacolo dai carabinieri. È successo a Vernio dopo un incidente stradale in via Caduti della Direttissima nel pomeriggio di ieri: l'allarme è scattato intorno alle 14.40 quando un cittadino ha segnalato un'auto finita fuori strada. I carabinieri di Vernio si sono precipitati sul posto individuando il veicolo ribaltato su un fianco in una zona di difficile accesso, tra fitta vegetazione e presenza di un corso d'acqua.

I militari hanno dunque raggiunto a piedi il luogo dell'impatto, per prestare i primi soccorsi: raggiunto il mezzo, finito sul greto del fiume, come spiegato in una nota dell'Arma sono state riscontrate le condizioni critiche della conducente che, a causa del forte trauma, manifestava stati di incoscienza. Valutata l'urgenza e il rischio di aggravamento i carabinieri hanno proceduto ad estrarre dall'abitacolo la donna, forzando manualmente la portiera dell'auto per liberarla dalle lamiere. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco di Montemurlo e il personale medico della Misericordia di Vernio, che ha provveduto al trasporto della donna presso il pronto soccorso dell'ospedale di Prato. La dinamica dell'incidente è in corso di accertamento da parte della polizia municipale della Valbisenzio.

Notizie correlate

Capannori
Cronaca
29 Aprile 2026

Incendio sul Faeta, prosegue lo spegnimento: colonna di fumo vicino al Monte Serra

​Sono ancora in corso le complesse operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'incendio boschivo divampato nel pomeriggio di ieri alle pendici del Monte Faeta, nel territorio comunale di Lucca. ​Durante [...]

Empoli
Cronaca
29 Aprile 2026

Ricatti in Fratelli d'Italia: chiesto rinvio a giudizio per Andrea Poggianti

La Procura di Prato ha chiesto il rinvio a giudizio per Andrea Poggianti, vicepresidente del Consiglio comunale di Empoli, al centro di un’inchiesta su una presunta campagna di lettere anonime [...]

Livorno
Cronaca
29 Aprile 2026

Assalto notturno alla sede livornese del Caf Cgil

Nella notte fra martedì 28 e mercoledì 29 aprile, a Livorno ignoti sono entrati nel Caf Cgil di via Mastacchi e hanno messo tutto a soqquadro. Si parla di un [...]


<< Indietro

torna a inizio pagina