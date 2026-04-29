Vernio, precipita con l'auto in una scarpata: conducente soccorsa dai carabinieri

Precipitata in una scarpata con l'auto la conducente è stata raggiunta ed estratta dall'abitacolo dai carabinieri. È successo a Vernio dopo un incidente stradale in via Caduti della Direttissima nel pomeriggio di ieri: l'allarme è scattato intorno alle 14.40 quando un cittadino ha segnalato un'auto finita fuori strada. I carabinieri di Vernio si sono precipitati sul posto individuando il veicolo ribaltato su un fianco in una zona di difficile accesso, tra fitta vegetazione e presenza di un corso d'acqua.

I militari hanno dunque raggiunto a piedi il luogo dell'impatto, per prestare i primi soccorsi: raggiunto il mezzo, finito sul greto del fiume, come spiegato in una nota dell'Arma sono state riscontrate le condizioni critiche della conducente che, a causa del forte trauma, manifestava stati di incoscienza. Valutata l'urgenza e il rischio di aggravamento i carabinieri hanno proceduto ad estrarre dall'abitacolo la donna, forzando manualmente la portiera dell'auto per liberarla dalle lamiere. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco di Montemurlo e il personale medico della Misericordia di Vernio, che ha provveduto al trasporto della donna presso il pronto soccorso dell'ospedale di Prato. La dinamica dell'incidente è in corso di accertamento da parte della polizia municipale della Valbisenzio.

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