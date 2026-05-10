Greve in Chianti, non si ferma all'alt dei carabinieri: inseguito e arrestato 24enne

Cronaca Greve in Chianti
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Al giovane è stato contestato il reato di fuga pericolosa, introdotto dal recente "Pacchetto sicurezza"

Non si è fermato all'alt intimato dai carabinieri e ha dato il via a un inseguimento per le strade del Chianti fiorentino. È quanto accaduto nella notte dell'8 maggio a Greve in Chianti, dove un 24enne italiano è stato rintracciato e arrestato dai militari dell'Arma.
Al giovane è stato contestato il reato di "fuga pericolosa", una fattispecie introdotta di recente dalle norme del cosiddetto "Pacchetto sicurezza". L'arresto è stato successivamente convalidato e il 24enne è stato poi scarcerato.

Secondo la ricostruzione fornita dai carabinieri, i militari erano impegnati in un normale servizio di perlustrazione quando hanno intimato l'alt a un'auto in transito. Il conducente, invece di fermarsi, avrebbe ignorato i segnali luminosi e sonori della pattuglia, accelerando bruscamente e avviando una fuga spericolata. Durante l'inseguimento, l'automobilista avrebbe commesso diverse infrazioni al codice della strada, mettendo a rischio la sicurezza pubblica.

La fuga, però, è durata poco. Grazie all'analisi incrociata delle immagini del sistema di videosorveglianza e agli accertamenti tecnici svolti dai militari, è stato possibile identificare e rintracciare il fuggitivo, che è stato poi accompagnato in caserma.

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