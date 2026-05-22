Santini Salon celebra 55 anni di attività e presenta la nuova App per le prenotazioni

Empoli – 23 Maggio 2026

Nel suo 55° anno di attività, Santini Salon Hair & Beauty introduce una nuova soluzione

digitale dedicata alla gestione degli appuntamenti: la App Santini Salon, pensata per

semplificare il processo di prenotazione e offrire maggiore autonomia ai clienti.

Il progetto si inserisce in un percorso di evoluzione del servizio che da sempre caratterizza il

salone, storico punto di riferimento nel settore dell’hairstyling e della bellezza sul territorio.

Una nuova modalità di prenotazione, disponibile 24 ore su 24

La nuova applicazione consente ai clienti di prenotare appuntamenti in qualsiasi momento

della giornata, 24 ore su 24, visualizzando in tempo reale le disponibilità del salone e

gestendo in autonomia le proprie prenotazioni.

Tra le principali funzionalità:

● prenotazione autonoma dei servizi

● consultazione delle disponibilità aggiornate

● gestione degli appuntamenti direttamente da smartphone

● consultare i tuoi appuntamenti e abbonamenti in autonomia

L’obiettivo è rendere il processo più immediato e flessibile, riducendo i tempi di attesa e

semplificando l’organizzazione degli appuntamenti.

Un servizio che integra, senza sostituire

L’introduzione della nuova App non modifica le modalità tradizionali di prenotazione.

Il contatto telefonico e la relazione diretta con lo staff rimangono pienamente attivi e

continuano a rappresentare un elemento centrale del servizio offerto dal salone.

L’app si configura quindi come un’opzione aggiuntiva, pensata per rispondere alle esigenze

di una clientela sempre più orientata alla gestione autonoma del proprio tempo.

Un’evoluzione nel 55° anno di attività

La novità arriva in un anno simbolico per Santini Salon, che celebra 55 anni di attività sul

territorio.

L’obiettivo è chiaro: rendere l’esperienza cliente sempre più fluida, personalizzata e

accessibile, mantenendo intatto ciò che ha sempre contraddistinto Santini Salon —

l’attenzione alla persona.

Un traguardo che rappresenta non solo la continuità di una realtà consolidata, ma anche la

volontà di evolvere e integrare strumenti digitali nel rapporto con il cliente.

Informazioni

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