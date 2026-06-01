Calcio, grande successo per il Torneo Neroverde organizzato dal Tuttocuoio

"Grande successo per il 1' Torneo Neroverde organizzato dai mister e dai genitori dell'Ac Tuttocuoio 1957 che si e' tenuto sabato 30 e domenica 31 maggio.

I padroni di casa nelle categorie Piccoli Amici, Primi Calci e Pulcini hanno sfidato i Mobilieri Ponsacco,Corazzano Asd 1936, Asd Virtus Montaione Gambassi, Castelfiorentino e Sextum Bientina in una vivace kermesse di 2 giorni.

I piccoli partecipanti alle partite organizzate nel campo centrale del Leporaia con giro unico all'italiana 3vs3, 5vs5 e7vs7 sono state presentati al microfono uno ad uno "come i loro idoli" da svariati speaker tra i quali il Sindaco di San Miniato, Simone Giglioli.

Numeroso il pubblico presente che ha approfittato della tribuna e del fresco spazio sottostante dove erano presenti un'area giochi per i più piccini e 2 punti ristoro.

Grande soddisfazione dei Mister Alessio Nacci e Filippo Turini per la buona riuscita della manifestazione che ringraziano tutti i partecipanti ed in particolar modo i genitori dei bambini per la disponibilita', per aver organizzato gli spazi, pensato a dei premi originali e sposato fin da subito l'idea di un torneo locale come momento di gioco ma anche di riflessione.

I piccoli neroverdi infatti sono scesi in campo con lo striscione "dal cielo non bombe ma solo palloni" come messaggio di pace, speranza e fratellanza.

Un ringraziamento speciale va a Marzio Fiaschi, D.S. del Corazzano, ai custodi del campo “Zac e Paolo”, alla Vab San Miniato, ai gestori del bar interno, a “La Polentina Street Food” e all’Amministrazione Comunale.

"E' meraviglioso vedere un clima così gioioso al campo sportivo di Leporaia" commenta l'assessore allo sport Elena Maggiorelli intervenuta al calcio di inizio.

L'evento si e' concluso nel pomeriggio di domenica con le prove dei bambini e delle bambine per le annate 2015/20 e con l'arrivo dell'apecar del gelato "Gel Aut" de la Pietra d'Angolo a sostegno delle persone con disturbo dello spettro autistico.

Fischiata la conclusione di questo primo torneo pontaegolese il prossimo appuntamento è per domenica 28 Giugno alle ore 16.00 per l'intitolazione dell’impianto di Leporaia al sanminiatese Mattia Giani organizzata dagli amici riuniti nell'associazione "Matti di te" con tributo da parte della squadra dei bambini e degli sportivi del Castelfiorentino United"