Da Empoli a Malpensa senza stress: guida pratica per i viaggiatori toscani

Quando si organizza un viaggio a lungo raggio partendo da Empoli o dai comuni dell'Empolese Valdelsa, la speranza è sempre quella di trovare un volo comodo da Pisa o Firenze, ma capita spesso che le rotte intercontinentali più appetibili partano quasi sempre da Milano Malpensa.

L'idea di dover raggiungere l'hub lombardo, tra code in autostrada, il costo del carburante e i prezzi spesso alti dei parcheggi aeroportuali, può scoraggiare chiunque prima ancora di mettersi in viaggio. In realtà, spostarsi dal territorio toscano verso la brughiera milanese può diventare un'operazione semplice e rilassante se si rinuncia all'auto privata a favore di una combinazione ben pianificata tra la rete ferroviaria e i servizi di navetta su gomma, trasformando il trasferimento in un momento di sosta utile prima dell'imbarco.

Il primo tratto: la partenza dall'empolese verso Milano centrale

Per chi parte da Empoli, il punto di inizio più comodo è quasi sempre la stazione ferroviaria, da cui i treni regionali per Firenze Santa Maria Novella impiegano circa trenta minuti con corse decisamente frequenti.

Se invece ci si deve muovere con parecchi bagagli e si preferisce usare l'auto per il primo pezzo di strada, una buona opzione è percorrere la Fi-Pi-Li fino alle porte del capoluogo, lasciando il veicolo nei grandi parcheggi scambiatori della tramvia per evitare i problemi di traffico e sosta in centro.

Una volta arrivati a Santa Maria Novella, il viaggio verso il nord si fa molto rapido grazie ai treni ad alta velocità, che portano direttamente dentro la stazione di Milano Centrale in poco più di un'ora e quaranta minuti.

Il consiglio in questo caso è muoversi con un po' di anticipo nella prenotazione del biglietto ferroviario, sia per assicurarsi i posti migliori per le valigie sia per intercettare le tariffe promozionali prima che i prezzi aumentino a ridosso della partenza.

Il collegamento strategico con la navetta Flibco

Una volta scesi ai binari di Milano Centrale, l'ultimo tratto verso l'aeroporto richiede un mezzo che garantisca puntualità, tariffe accessibili e un'adeguata frequenza delle corse.

Uscendo su Via Sammartini, i viaggiatori toscani possono fare affidamento sui collegamenti messi a disposizione da Flibco, una compagnia specializzata nei trasporti aeroportuali che ha ottimizzato la gestione di questa tratta specifica.

Scegliere questo comodo autobus da Milano a Malpensa risolve qualsiasi problema di coincidenza grazie a partenze programmate ogni trenta minuti durante l'intera giornata.

Il servizio diretto permette di viaggiare su mezzi moderni dotati di connessione wi-fi gratuita, prese di corrente per ricaricare i dispositivi elettronici e un vano bagagli molto capiente incluso nel prezzo, eliminando la fatica del trasporto e lo stress delle coincidenze ferroviarie interne.

Tempi, costi e consigli utili prima dell'imbarco

A livello di tempi, il viaggio in autobus da Milano Centrale a Malpensa richiede circa 50 minuti.

Il prezzo del biglietto si aggira intorno ai dieci euro per la corsa singola, ma si riesce a risparmiare acquistando in anticipo l'andata e ritorno sul sito o tramite l'applicazione mobile.

La navetta ferma sia al Terminal 1 che al Terminal 2, coprendo senza distinzioni sia chi viaggia con i voli di linea sia chi ha scelto una compagnia low cost.

Per chi parte dalla Toscana, l'unica vera accortezza è quella di non calcolare le coincidenze al secondo: tenersi una mezz'ora di sicurezza tra l'arrivo del treno a Milano e la partenza del bus e anche un po’ di più tra l’arrivo della navetta e il volo permette di fare ogni passaggio con calma, arrivando ai controlli di sicurezza senza l'ansia del ritardo.