Il borgo di Capraia si riempie di note, sapori e profumi: torna l'appuntamento con 'Castello DiVino'

Torna sabato 13 giugno uno degli appuntamenti più attesi dell'inizio dell'estate nel territorio empolese: Castello DiVino, la manifestazione che celebra il patrimonio vitivinicolo locale e valorizza il suggestivo borgo medievale di Capraia Fiorentina. Giunta alla sua quinta edizione, l'iniziativa è promossa dal Comune di Capraia e Limite insieme alla Pro Loco e coinvolge associazioni, produttori e realtà del territorio in un grande lavoro di squadra.

"Castello DiVino si inserisce nel percorso che da anni stiamo portando avanti per promuovere e far conoscere il castello medievale di Capraia Fiorentina" spiega l'assessore alla cultura e al turismo Edoardo Antonini ai microfoni di Cristina Ferniani su Radio Lady. "L'obiettivo è valorizzare questo straordinario borgo attraverso eventi che sappiano unire storia, cultura ed enogastronomia, mettendo al centro le eccellenze del territorio e in particolare le aziende vitivinicole".

Un borgo che continua a sorprendere visitatori e turisti. Affacciato sull'Arno e rimasto pressoché intatto nella sua struttura medievale, il Castello di Capraia conserva ancora oggi il fascino di un luogo sospeso nel tempo, fatto di vicoli, scorci panoramici e testimonianze storiche che raccontano secoli di vita lungo una delle principali vie di comunicazione della Toscana.

L'edizione 2026 punta ancora più in alto, forte dell'esperienza maturata negli anni e di un programma che intreccia degustazioni, arte, musica e approfondimenti culturali.

Tra gli appuntamenti più attesi ci sono le visite guidate nel borgo medievale curate da Elena e Maruska Giannotti, appassionate studiose di storia locale che, grazie a un lungo lavoro di ricerca negli archivi storici, accompagneranno i visitatori alla scoperta degli angoli più suggestivi e meno conosciuti del castello.

L'arte sarà protagonista con l'esposizione delle opere del maestro montelupino Alessio Londi, collocate in diversi punti del borgo per dialogare con l'architettura storica e arricchire ulteriormente l'atmosfera della manifestazione.

Fondamentale anche il contributo della direttrice artistica Francesca Pinocchi, giornalista enogastronomica e sommelier, che ha curato l'impostazione culturale ed enologica dell'evento. Sarà lei a guidare alcune degustazioni tematiche dedicate alla scoperta delle caratteristiche del vino e delle produzioni del territorio, con percorsi che approfondiranno le diverse espressioni del Sangiovese e le peculiarità delle etichette presenti.

"L'abbinamento tra cultura ed enogastronomia è uno degli elementi distintivi della manifestazione" sottolinea Antonini. "Essere accompagnati da professionisti e appassionati consente ai visitatori di vivere un'esperienza completa, scoprendo non solo i vini ma anche la storia e l'identità del luogo che li produce".

A rendere ancora più suggestiva la serata contribuirà l'intrattenimento musicale di Marinella Music, con sonorità jazz e sax che accompagneranno il pubblico tra le vie del borgo.

Non mancherà l'offerta gastronomica. Grazie alla collaborazione tra Pro Loco, Comitato Capraia in Festa, Circolo Arci Ivo Montagni e Strada dell'Olio e del Vino del Montalbano, sarà possibile degustare taglieri di salumi e formaggi, street food e originali aperitivi a base di vino, pensati appositamente per l'occasione.

Tra le novità di questa edizione anche uno speciale scambio culturale con la Garfagnana: sarà infatti presente uno stand proveniente dalla località di Capraia nel comune di Pieve Fosciana, che porterà prodotti tipici e tradizioni del proprio territorio, rafforzando un legame nato attraverso il mondo delle Pro Loco.

"Dietro Castello DiVino c'è un importante lavoro collettivo che coinvolge istituzioni, associazioni e volontari. Un patrimonio di collaborazioni che gli organizzatori hanno voluto ringraziare pubblicamente, sottolineando come senza il contributo del tessuto associativo locale eventi di questo tipo non sarebbero possibili" sono le parole di Gabriele Paci, presidente della Pro Loco di Capraia e Limite.

L'appuntamento è quindi per sabato 13 giugno dalle ore 17, quando il borgo medievale di Capraia aprirà le sue porte a residenti e visitatori per una serata all'insegna del buon vino, della cultura e della valorizzazione del territorio.

Per facilitare l'accesso al borgo sarà attivo un servizio di navetta gratuita, con corse ogni 30 minuti fino alle ore 23, realizzato grazie alla collaborazione della Misericordia di Limite sull'Arno e della Pubblica Assistenza Croce d'Oro di Limite sull'Arno.

In occasione della manifestazione è previsto il 13 e 14 giugno anche il Press Tour "Storie d'acqua e di vino", un invito a conoscere Capraia e Limite attraverso le sue radici, le sue tradizioni e le sue eccellenze: un racconto corale costruito grazie alla collaborazione tra istituzioni, associazioni e produttori, che insieme custodiscono e promuovono l'identità di un territorio unico.