Interventi chirurgici rinviati, l'Asl Toscana centro: "Confermata disponibilità al confronto"

Nella giornata di mercoledì 10 giugno decine di interventi chirurgici programmati sono stati rinviati, negli ospedali dell'Asl Toscana centro che comprende i territori di Firenze, Prato, Pistoia ed Empoli, in seguito ad un'assemblea sindacale, convocata per il personale del comparto di sala operatoria su due distinti turni di lavoro, mattutino e pomeridiano. "Una situazione - sottolineano dall'Asl Toscana centro - che ha inevitabilmente inciso sull'attività chirurgica ordinaria, pur garantendo gli interventi di emergenza e urgenza e consentendo lo svolgimento di parte delle procedure già programmate".

Dall'azienda espresso "rammarico per i disagi arrecati ai cittadini" e ricordato "che il confronto sulla riorganizzazione degli orari di lavoro dei comparti operatori è stato avviato il 15 maggio scorso con un'informativa alle organizzazioni sindacali e l'apertura di un percorso di confronto, pur trattandosi di una materia che rientra nelle prerogative organizzative aziendali". L'intervento proposto, con decorrenza dal 1° ottobre "nasce dalla necessità di rendere più efficiente l'utilizzo delle sale operatorie, uniformare l'organizzazione dei diversi presidi aziendali e aumentare la capacità di risposta alla domanda di salute, anche attraverso una riduzione delle liste di attesa. Tra le misure previste vi è l'estensione del sabato come giornata lavorativa nei contesti in cui ciò non è già previsto".

Riguardo all'assemblea "ha destato sorpresa la scelta" di convocarla, proseguono dall'Asl Tc "su due distinti turni di lavoro, una modalità che non trova precedenti nella storia delle relazioni sindacali aziendali. Nei giorni scorsi, la Direzione generale ha cercato di mantenere aperto il confronto, convocando una riunione urgente e proponendo soluzioni che permettessero di ridurre al minimo le conseguenze sull'attività chirurgica e sui pazienti in attesa di un intervento. Tentativi che, però, non hanno portato a una soluzione condivisa. L'Azienda ribadisce il pieno rispetto del diritto di assemblea e del ruolo delle organizzazioni sindacali, ma evidenzia come il confronto e il dialogo abbiano sempre rappresentato la strada seguita nelle relazioni con i lavoratori. Per questo resta confermata la disponibilità a proseguire il percorso di confronto, con l'obiettivo di individuare soluzioni che sappiano conciliare le esigenze del personale con il diritto dei cittadini a ricevere cure e prestazioni nei tempi previsti".

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