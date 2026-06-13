Lista In Comune per Vinci aderisce al boicottaggio della farmaceutica israeliana Teva

Persistendo il genocidio dei popolo palestinese sia a Gaza che in Cisgiordania da parte di Israele, ma soprattutto, continuando l’inerzia degli Stati che evidenzia una insopportabile complicità, ben venga l’iniziativa del Comitato per la Pace di Empoli di un’azione concreta, quella del boicottaggio di Teva, casa farmaceutica israeliana, direttamente coinvolta con le politiche del governo Netanyahu e che sta lucrando ampiamente da questa situazione.

La Lista In Comune per Vinci condivide pienamente questa campagna, perché non si può continuare a blaterare vanamente mentre bambini e persone inermi cadono sotto le bombe, perché un governo spietato, suprematista e prevaricatore ha deciso che un popolo, che da millenni vive su quel territorio, deve essere annientato e quindi scomparire dalla faccia della terra.

Sono le azioni concrete e non i ripetuti bla bla dei governanti che possono smuovere le acque stagnanti e ridare linfa al protagonismo dal basso. Ma soprattutto sono le azioni che colpiscono gli interessi consolidati che possono dar vita a un cambiamento auspicato e necessario.

Ricordiamo che durante l’apartheid in Sudafrica, accanto alla sensibilizzazione, diffusa e sentita, da parte dell’opinione pubblica mondiale, fu proprio la campagna di boicottaggio degli interessi consolidati della minoranza bianca oppressiva che permise lo smantellamento della segregazione razziale.

Siamo accanto al popolo palestinese, che finora troppo sangue ha versato e che ha diritto alla propria autodeterminazione e a vivere in pace. Invitiamo dunque sia i nostri simpatizzanti che i nostri elettori a partecipare a questa campagna e a diffondere l’informazione.

Fonte: Ufficio stampa Lista In Comune per Vinci