Volontaria salva il figlio da un problema cardiaco e un anno dopo taglia il cordone ombelicale della prima nipote

Da un'emergenza familiare alla nascita della prima nipote: la storia di Maria, volontaria da oltre trent'anni tra Pubblica Assistenza di Santa Croce e Croce Rossa Italiana di Piombino. Un anno fa, la volontaira si è trovata ad affrontare "una delle prove più difficili": è riuscita a salvare il suo secondo figlio, colpito da un grave problema cardiaco, agendo tempestivamente grazie alle competenze maturate nel corso degli anni, evitando conseguenze che avrebbero potuto essere drammatiche..

Dodici mesi dopo, "la vita mi ha regalato una gioia immensa", racconta Maria: la nascita della prima nipote, Dalila. La bimba è nata nel reparto di Ostetricia dell'ospedale di Cecina, e la nonna Maria ha potuto assistere al parto, tagliando il cordone ombelicale della bambina.

Un episodio familiare è stato vissuto in un contesto di forte emozione, ma anche con la consueta presenza e lucidità che il suo percorso di volontariato le ha abituato a mantenere nei momenti delicati.

La famiglia ha espresso un ringraziamento al personale del reparto di Ostetricia dell’ospedale di Cecina per l'assistenza ricevuta durante il parto, sottolineando la professionalità di medici, ostetriche, infermieri e operatori sanitari. "Un ringraziamento che va a tutti, nessuno escluso", aggiunge.

"Questa vicenda rappresenta il volto più autentico del volontariato: una scuola di vita che insegna a gestire le emergenze, ma anche a vivere con consapevolezza e presenza i momenti più belli - commenta Maria -. A chi mi chiede come riesca a essere sempre presente nonostante gli impegni familiari, lavorativi e associativi, la risposta sembra essere racchiusa in questa stessa storia: il volontariato non è soltanto un'attività, ma uno stile di vita fondato sulla disponibilità, sul senso di comunità e sull'amore per il prossimo".

Una madre che ha salvato un figlio. Una nonna che ha accolto una nuova vita. Una volontaria che da trent’anni continua a servire la comunità.

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