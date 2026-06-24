Ondate di calore: Montopoli attiva un piano per la comunità

Giornate da bollino rosso per le ondate di calore. A Montopoli in Val d’Arno, l’amministrazione ha predisposto un piano di intervento concreto per supportare i cittadini e offrire protezione durante le ore più critiche delle giornate.

Mentre la rete dell’assistenza sanitaria territoriale è già stata potenziata a livello regionale, la Pubblica Assistenza ha messo a disposizione uno spazio protetto dal caldo, facilmente raggiungibile e dotato di ascensore.

L’iniziativa è pensata per offrire una soluzione pratica a chiunque ne abbia bisogno, garantendo un luogo fresco dove trascorrere la giornata in sicurezza. Lo spazio sarà aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 20 nella sede della Pubblica Assistenza Montopoli, in via Mattei 4, località Capanne.

"In risposta alle ondate di calore di questi giorni – spiega Samuele Fiorentini presidente della Pubblica Assistenza di Montopoli – la Pubblica Assistenza di Montopoli aderisce al progetto del Comune e mette a disposizione dei cittadini la propria sede, climatizzata e dotata di ogni comfort, come spazio di accoglienza per la collettività. Un gesto concreto di vicinanza al territorio, nel segno dei valori di solidarietà e servizio che da sempre contraddistinguono la nostra associazione. Sempre accanto ai nostri concittadini".

Oltre all'accoglienza, sono stati attivati servizi accessori per facilitare la partecipazione dei cittadini:

Trasporto gratuito: È possibile prenotare il trasporto verso la struttura, concordandolo in base alla disponibilità dei volontari, contattando Marina (339 6487954) o Renza (0571 467311).

Pranzo a prezzo calmierato: Grazie alla collaborazione con il Bar di Colazioni Spaiate, sarà possibile pranzare al costo di 5 euro, previa prenotazione al numero 378 4142785.

"Grazie alla collaborazione con Pubblica Assistenza e Auser – hanno detto la sindaca Linda Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini – proviamo a trasformare un momento di difficoltà meteorologica in un'occasione di assistenza comunitaria. Si raccomanda alla cittadinanza la massima prudenza nelle ore centrali della giornata, ricordando che questi servizi sono attivi proprio per evitare rischi legati alle alte temperature".

Fonte: Comune di Montopoli V/A - Ufficio Stampa

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