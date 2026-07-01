CUPRA Raval arriva a Lucca: anteprima esclusiva presso il CUPRA Garage Lucca Giovedì 2 luglio 2026

Una nuova visione della mobilità urbana sta per arrivare a Lucca. Giovedì 2 luglio, il CUPRA Garage Lucca di Tuscania Auto ospiterà un evento esclusivo dedicato alla presentazione in anteprima della nuova CUPRA Raval, un nuovo modello 100% elettrico, che nasce per portarti oltre i confini e le definizioni.

L'evento, riservato a clienti e ospiti su prenotazione, rappresenta la prima occasione per scoprire dal vivo un'automobile destinata a ridefinire il concetto di mobilità urbana secondo il linguaggio distintivo di CUPRA: design emozionale, innovazione tecnologica e carattere anticonvenzionale.

LA NUOVA CUPRA RAVAL

Ispirata all'energia creativa del quartiere Raval di Barcellona, la nuova CUPRA Raval nasce per interpretare una nuova generazione di mobilità elettrica, con un'identità forte, uno stile deciso e una personalità capace di distinguersi.

Compatta nelle dimensioni ma ricca di contenuti, CUPRA Raval è pensata per chi desidera vivere la città senza rinunciare al piacere di guida e a un design fuori dagli schemi.

Durante la serata sarà possibile osservare il veicolo da vicino, scoprirne le principali caratteristiche tecniche ed estetiche e confrontarsi con il team del CUPRA Garage Lucca per approfondire ogni dettaglio del progetto.

UN'ESPERIENZA FIRMATA CUPRA

L'anteprima sarà accompagnata da un'atmosfera in perfetto stile CUPRA, con musica, aperitivo di benvenuto e momenti di incontro pensati per far vivere agli ospiti un'esperienza coinvolgente e informale.

Nel corso della serata interverranno:

Massimiliano Mechetti , titolare del Gruppo Mechetti

, titolare del Gruppo Mechetti Andrea Marascio, Sales Manager CUPRA Garage Lucca

Attraverso i loro interventi verranno raccontati i valori che guidano il marchio CUPRA e il significato strategico dell'arrivo della nuova Raval all'interno della gamma.

L'obiettivo dell'evento è offrire un momento di scoperta e condivisione, permettendo agli ospiti di entrare in contatto con una delle novità più attese del panorama automotive europeo.

L'EVENTO

📍 CUPRA Garage Lucca – Tuscania Auto

Via Romana 445, Corte Stanghellini

Capannori (LU)

📅 Giovedì 2 luglio 2026

🕕 Ore 18:00

Evento su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili:

gruppomechetti.it/promozioni/altro/anteprima-esclusiva-cupra-raval/

Contatti stampa

Daniele Paganelli

Direttore Marketing – Gruppo Mechetti

📞 0583 933750

📧 daniele.paganelli@tuscaniaauto.it

🌐 gruppomechetti.it