Farmacie di turno dal 10 luglio al 17 luglio

EMPOLI

da venerdì 10 luglio dalle 20:00 a venerdì 17 luglio alle 20:00

Farmacia Corsi - Via Val d'Elsa, 197 (località Marcignana) - tel. 0571-581304

VINCI

da venerdì 10 luglio dalle 20:00 a venerdì 17 luglio alle 20:00

Farmacia Zito - Via P. Togliatti, 14 (località Spicchio) - tel. 0571-902849

FUCECCHIO

da venerdì 10 luglio dalle 20:00 a venerdì 17 luglio alle 20:00

Farmacia Lupi - Viale B.Buozzi 92 - tel. 0571 20173

CASTELFRANCO DI SOTTO

da venerdì 10 luglio dalle 20:00 a venerdì 17 luglio alle 20:00

Farmacia Farmavasco – P.zza G. Matteotti, 13 (località Orentano) – tel. 0583-23063

CERTALDO

da venerdì 10 luglio dalle 20:00 a venerdì 17 luglio alle 20:00

Farmacie Riunite Certaldo 2 – P.zza Boccaccio, 18 – tel. 0571-668197

MONTESPERTOLI

da venerdì 10 luglio dalle 20:00 a venerdì 17 luglio alle 20:00

Farmacia Morena – P.zza Maria e Angela Fresu, 4 (località Martignana) – tel. 0571-606099

Farmacia in appoggio:

sabato 11 e domenica 12 luglio dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Felia Farmacie – Via Romita, 101 (località San Quirico in Collina) – tel. 0571-670856

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.