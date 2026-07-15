Frontale in Fi-Pi-Li tra due mezzi pesanti, grave un 51enne. Chiuso svincolo Empoli Est

Da quanto appreso l'incidente ha coinvolto due mezzi pesanti. Un 51enne in codice rosso all'ospedale San Giuseppe di Empoli
Grave incidente nel primo pomeriggio dove due mezzi pesanti si sono scontrati frontalmente all'altezza dello svincolo di Empoli Est. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 13. Al momento non è chiara la dinamica.
Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto uno dei conducenti dal mezzo. Ad avere la peggio un 51enne che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giuseppe di Empoli.
A seguito dello scontro è stato chiuso lo svincolo di Empoli Est nella carreggiata in direzione mare e si sono formati 2km di coda tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est.
Notizia in aggiornamento
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