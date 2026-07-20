La T.N.T. Empoli chiude la stagione con i tricolori di Roma: Pagliai qualificato nei 200 farfalla

La T.N.T. Empoli concluderà la sua stagione ai campionati tricolori di Categoria in programma al Foro Italico - Roma dal 31 luglio al 2 agosto. Gabriele Pagliai si è qualificato alla rassegna nazionale nei 200 farfalla ‘ragazzi’ in virtù del ‘crono’ realizzato in questa gara, dove è arrivato 2°, ai regionali estivi in vasca lunga presso il Centro federale di Livorno. Alla piscina ‘Camalich’, inoltre, lo stesso atleta della società in zona Serravalle ha acquisito due terzo posto sui 100 farfalla e nei 200 misti; il medesimo piazzamento ottenuto dal ‘cadetto’ Leonardo Andrea Doccini sui 1500 stile. In campo femminile, tra le ‘ragazze’, Allegra Capecchi si è classificata 33a nei 50 rana, Caterina Fabiani 9a sui 400 stile, Lucia Russetti 12a nei 1500 stile. Quanto alle ‘junior’, Arianna Nucci ha chiuso 14a i 50 rana, Melania Doccini 8a i 100 farfalla, Lavinia Savino 31a i 50 rana, mentre la staffetta 4x100 stile – Carlotta Caruso, Ginevra Lavezzo, Melania Doccini, Lavinia Savino – ha finito la prova 15a. Nelle ‘cadette’, Vittoria Giovannetti 13a sui 200 rana, Chiara Russetti 4a nei 1500 stile. Per le ‘senior’, Anita Savino ha collezionato un tris di seste posizioni sui 50 e 200 farfalla, 200 misti.

Nella sessione maschile, Sirio Bartalucci, 18° nei 200 rana, Domenico Cassiano, 21° sui 200 farfalla, tra gli ‘junior’; nei ‘senior’, Stefano Borzellino, 8° sui 200 stile.

L’annata 2025/26 ha confermato la crescita del club con sede in Viale delle Olimpiadi, anche per i costanti miglioramenti dei tempi limite da parte dei propri tesserati. Ecco il bilancio stagionale della squadra biancazzurra.

Esordienti ‘A’: 1 oro, 3 argenti, 4 bronzi. Esordienti ‘B’: 1 oro, 2 argenti, 3 bronzi. Esordienti ‘C’: 1 bronzo, 1 sesto posto (regionale), 3 bronzi.

Categoria: 18 ori, 23 argenti, 21 bronzi; 1 argento ai regionali ‘assoluti’, 3 bronzi ai regionali invernali, 1 argento e 3 bronzi ai regionali estivi.

Nel fondo in acque libere - campionati italiani - Riccardo Chiarcos 18° sui 2.5 km ‘assoluti’, Leonardo Andrea Doccini 17° nei 2,5 km ‘cadetti’.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli

Notizie correlate