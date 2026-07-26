Sesto Fiorentino, incendio in un'industria all'Osmannoro

Cronaca Sesto Fiorentino
Condividi su:
Leggi su mobile

Incendio questo pomeriggio a Sesto Fiorentino, in via dell'Osmannoro, nello stabilimento di un'industria farmaceutica. Sul posto, dalle 17.45, stanno intervenendo i vigili del fuoco di Firenze Ovest e di Calenzano con il supporto del comando di Prato. Inviate per le operazioni di spegnimento due squadre, due autobotti e un'autoscala.

Notizie correlate

Sesto Fiorentino
Cronaca
17 Luglio 2026

Scabbia nella Rsa Villa Solaria di Sesto Fiorentino, Proges: "Situazione costantemente monitorata"

La cooperativa sociale Proges interviene sui 14 casi di scabbia registrati tra ospiti e operatori della Rsa Villa Solaria di Sesto Fiorentino, assicurando che la situazione è sotto controllo e [...]

Sesto Fiorentino
Cronaca
14 Luglio 2026

Quattordici casi di scabbia in una Rsa di Sesto Fiorentino

Sono stati notificati all’Igiene Pubblica di Asl Toscana Centro, 14 casi di scabbia relativi agli ospiti della Rsa “Villa Solaria” con sede a Sesto Fiorentino. Le notifiche sono arrivate dai [...]

Sesto Fiorentino
Cronaca
13 Luglio 2026

Morto sul lavoro a Sesto Fiorentino: domani sciopero e presidio

Dopo il tragico infortunio mortale nel cantiere di Via Lucchese a Sesto Fiorentino, chiediamo verità, giustizia e un impegno concreto per fermare la strage nei luoghi di lavoro. E' in [...]



Tutte le notizie di Sesto Fiorentino

<< Indietro

torna a inizio pagina