Sesto Fiorentino, incendio in un'industria all'Osmannoro

Incendio questo pomeriggio a Sesto Fiorentino, in via dell'Osmannoro, nello stabilimento di un'industria farmaceutica. Sul posto, dalle 17.45, stanno intervenendo i vigili del fuoco di Firenze Ovest e di Calenzano con il supporto del comando di Prato. Inviate per le operazioni di spegnimento due squadre, due autobotti e un'autoscala.

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