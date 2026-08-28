Un caso di Dengue a Montespertoli: disposta la disinfestazione

Il sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini ha comunicato sui social un caso di Dengue segnalato dall'Unità funzionale igiene pubblica e della nutrizione dell'Azienda Usl Toscana Centro sul territorio comunale. Da quanto appreso si tratterebbe di una sola persona risultata infetta che non è in gravi condizioni.

"Come previsto dai protocolli sanitari in materia ho disposto, tramite ordinanza sindacale, la disinfestazione con interventi sia adulticidi che larvicidi, sia su suolo pubblico che nelle proprietà private ubicate nell'areale di intervento richiesto dall'Azienda Usl Toscana Centro", scrive il sindaco, indicando come area interessata via Paterno dal civico 6 al 14 e via Sodole dal 34 al 66, comprese caditoie stradali e pozzetti.

L'ordinanza, la numero 24 del 28 agosto e già pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, precisa che si tratta di un sospetto caso importato di febbre virale tipica delle aree tropicali, manifestatosi il 27 agosto, trasmessa da zanzare del genere Aedes; nel territorio comunale è presente da anni la zanzara tigre (Aedes Albopictus). Il provvedimento dispone, oltre ai trattamenti adulticidi e larvicidi, anche la ricerca e l'eliminazione dei focolai larvali con ispezioni porta a porta nelle abitazioni comprese nella zona, e prevede sanzioni amministrative da 25 a 500 euro per chi non collabora con la ditta incaricata.

Mugnaini chiede la massima disponibilità ai residenti della zona per agevolare le operazioni, raccomandando alcune precauzioni durante il trattamento: restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria; tenere al chiuso gli animali domestici proteggendo ciotole e abbeveratoi con teli di plastica; raccogliere in anticipo la verdura e la frutta degli orti, o proteggere le piante con teli di plastica, considerato che per "effetto deriva" i prodotti insetticidi potrebbero ricadere sui prodotti ortofrutticoli. L'ordinanza raccomanda inoltre, dopo il trattamento, di attendere 15 giorni prima di consumare frutta e verdura eventualmente irrorate, lavandole abbondantemente.

Il trattamento, spiega ancora il sindaco, avverrà nella mattina di domani, sabato 29 agosto, e l'area sarà individuata anche tramite apposita segnaletica. Mugnaini conclude annunciando che seguiranno eventuali aggiornamenti.

Come funziona la Dengue

La Dengue è un'arbovirosi, una malattia simil-influenzale causata da un virus tipico dei Paesi tropicali e subtropicali. Si trasmette esclusivamente attraverso la puntura di alcune specie di zanzare, in particolare la zanzara tigre (Aedes Albopictus), ormai diffusa da anni anche in Toscana: non esiste trasmissione diretta da persona a persona. Chi contrae il virus in un Paese dove la malattia è endemica può, una volta punto da una zanzara tigre locale, trasformarla in un possibile "serbatoio" per un contagio autoctono, se la zanzara punge poi altre persone: per questo, quando viene segnalato un caso importato, si interviene con la disinfestazione dell'area dove il paziente ha soggiornato, per abbattere la popolazione di zanzare e ridurre il rischio, definito comunque remoto dalle autorità sanitarie. I sintomi più comuni sono febbre alta improvvisa, mal di testa, dolori muscolari e articolari, eruzioni cutanee: nella maggior parte dei casi la malattia guarisce senza conseguenze gravi.

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