Vinci, ciclista cade in dirupo: soccorritori al lavoro

Intervento di soccorso questa mattina, sabato 5 settembre, nel territorio di Vinci per un ciclista infortunato in una zona impervia. Da quanto si apprende l’uomo sarebbe caduto in un dirupo. Le operazioni di recupero, tutt’ora in corso, sono rese impegnative dall'area non facilmente raggiungibile dai soccorsi.

Sul posto, dalle 10.40 circa, stanno intervenendo Soccorso Alpino e Speleologico toscano, vigili del fuoco e personale sanitario inviato dal 118. Sempre dalle prime informazioni il ciclista, che non avrebbe riportato gravi conseguenze, è stato raggiunto e stabilizzato dagli operatori. L'intervento prosegue con il trasferimento in un luogo idoneo per la presa in carico da parte dell’elisoccorso Pegaso e il recupero tramite verricello.

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