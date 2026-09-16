Bimbo di 2 anni precipita dal balcone nell'Aretino

È ricoverata all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze una bambina di 2 anni rimasta gravemente ferita dopo essere precipitato dal balcone al secondo piano della propria abitazione a Ponticino, nell'Aretino.

L’incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 21. Secondo quanto ricostruito, il piccolo avrebbe eluso la sorveglianza dei parenti dopo la cena e sarebbe caduto dal balcone, compiendo un volo di diversi metri. Il bambino è stato raggiunto dai sanitari del 118, che lo hanno stabilizzato sul posto. Successivamente è stato trasferito d’urgenza in codice rosso, con l’elisoccorso, al Meyer di Firenze. Ha riportato gravi traumi. Secondo quanto si apprende dall'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, la bimba adesso si trova ricoverata nel reparto di Osservazione breve intensiva (Obi) in condizioni cliniche definite buone.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Arezzo, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione dell’esatta dinamica della caduta.

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