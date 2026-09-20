Scomparso Samuele Di Maggio, 28enne di Montelupo

Sono in corso le ricerche di Samuele Di Maggio, 28 anni, residente a Montelupo Fiorentino, per il quale la Prefettura di Firenze ha attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse.

Il giovane si è allontanato dalla propria abitazione nella tarda serata di sabato 19 settembre. Alcune ore più tardi, nella notte tra sabato 19 e domenica 20 settembre, risalirebbe il suo ultimo avvistamento: Samuele sarebbe stato visto nella zona di Villanova di Empoli, nei pressi del circolo tennis, mentre si dirigeva verso via Sotto Poggio per San Donato. Da quel momento non si hanno più sue notizie.

Il 28enne necessita di una specifica terapia farmacologica. Porta occhiali da vista, è alto circa 190 centimetri, ha corporatura magra, capelli corti castano scuro e occhi scuri.

Quando si è allontanato da casa indossava pantaloni chiari beige, una camicia bianca a maniche lunghe con righe azzurre, un giacchino rosso e scarpe da ginnastica blu scuro.

Le ricerche sono affidate ai carabinieri della stazione di Montelupo Fiorentino e sono tuttora in corso. Chiunque abbia informazioni utili o dovesse avvistare il giovane è invitato a contattare immediatamente il Numero unico di emergenza 112.

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