Sudd Cobas: "Operaio aggredito a Prato perché lento". Sciopero e presidio

Il sindacato Sudd Cobas ha proclamato per oggi, venerdì 25 settembre, sciopero con presidio davanti ad un pronto moda nel Marcolotto Uno a Prato. Qui, denunciano dal sindacato, ieri un operaio pakistano sarebbe stato aggredito e picchiato durante una discussione sulle condizioni di lavoro e sul pagamento delle somme arretrate.

Sempre come riferito da Sudd Cobas, che dalle 15.30 ha convocato il presidio, il lavoratore sarebbe stato prima insultato dal responsabile, di nazionalità cinese, che gli avrebbe contestato di essere lento nel lavoro, poi sarebbe stato colpito con calci e schiaffi cadendo a terra. In seguito è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Prato.

Secondo quanto ricostruito dal sindacato l'azienda a giugno avrebbe cambiato denominazione e partita Iva. Il lavoratore chiede il pagamento dell'ultimo stipendio e del trattamento di fine rapporto. Iscritto a Sudd Cobas dallo scorso anno, viene riferito che avrebbe lavorato fino a 12 ore al giorno, dal lunedì alla domenica: poi dopo l'ingresso nel sindacato sarebbe stato raggiunto un accordo per un orario di otto ore per cinque giorni alla settimana. Ricostruzione ed eventuali responsabilità dovranno essere accertate dagli organi competenti.