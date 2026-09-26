Vinci, la Filarmonica apre le porte: domenica lOpen Day della Scuola di Musica

Una mattina per conoscere la scuola, incontrare gli insegnanti, scoprire gli strumenti e capire quale percorso musicale scegliere. È l’Open Day della Filarmonica Leonardo Da Vinci – Scuola di Musica, in programma domenica 27 settembre dalle 10 alle 12.30 nella sede di via M. Cermenati 27 a Vinci.

L’appuntamento è rivolto a bambini, ragazzi e adulti e rappresenta l’occasione per conoscere da vicino la proposta didattica per l’anno scolastico 2026/2027, con la possibilità di avvicinarsi alla musica anche senza avere precedenti esperienze.

La scuola propone corsi di chitarra, batteria, canto, fiati e altri strumenti, con percorsi pensati per accompagnare gli allievi in base all’età, al livello di preparazione e agli obiettivi personali. Tra gli strumenti c’è anche il pianoforte, attraverso un percorso che permette di partire dalle basi della tecnica e della lettura musicale e di sviluppare progressivamente autonomia, musicalità e capacità interpretative. Il corso è aperto sia a chi desidera iniziare da zero sia a chi ha già studiato e vuole continuare il proprio percorso.

Per i più piccoli arriva invece PlayGiocoMusica, pensato per i bambini dai 5 ai 6 anni. Un primo avvicinamento alla musica attraverso il gioco, il movimento, il ritmo e l'esplorazione sonora, per sviluppare curiosità e sensibilità musicale in modo naturale.

Durante l’Open Day sarà possibile ricevere informazioni sui diversi corsi, conoscere gli insegnanti e prenotare una lezione di prova gratuita e senza impegno. Un modo concreto per sperimentare l’ambiente della scuola prima di scegliere il proprio percorso.

La Filarmonica Leonardo Da Vinci rinnova così il proprio impegno nella diffusione della cultura musicale sul territorio, proponendo un’attività rivolta a diverse fasce d’età e a differenti livelli di esperienza. L'obiettivo è avvicinare alla musica chi già la conosce e chi, invece, non ha ancora avuto occasione di scoprire quanto possa diventare parte della propria quotidianità.

Per le iscrizioni al nuovo anno è inoltre prevista una promozione: fino al 30 settembre 2026 sarà applicato il 50% di sconto sulla quota di iscrizione e sul tesseramento.

OPEN DAY – FILARMONICA LEONARDO DA VINCI – SCUOLA DI MUSICA

Domenica 27 settembre 2026, dalle 10 alle 12.30

Via M. Cermenati 27, Vinci

Corsi: pianoforte, chitarra, batteria, canto, fiati e altri strumenti

PlayGiocoMusica: bambini dai 5 ai 6 anni

Lezione di prova: gratuita e senza impegno

Informazioni: 349 723 0596

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate