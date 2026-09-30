Investimento sulla Tosco-Romagnola a Montione: nonno e nipote in gravi condizioni

Cronaca Cascina
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Entrambi trasferiti in codice rosso a Cisanello. La bambina, operata d'urgenza per un gravissimo politrauma, è stata poi trasferita al Meyer

Gravissimo incidente questo pomeriggio nel Pisano, tra Pisa e Cascina, lungo la Tosco-Romagnola, in località Montione, dove una bambina di 8 anni e il nonno di 78 anni sono stati investiti da un'auto. Entrambi sono stati soccorsi in codice rosso. La bambina sarebbe in pericolo di vita.

La bambina ha riportato un gravissimo politrauma ed è stata rianimata e intubata sul posto dai sanitari del 118. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Critiche anche le condizioni del nonno, cosciente al momento dei soccorsi. Entrambi sono stati trasferiti in codice rosso a Cisanello. Da quanto appreso, la bambina sarebbe stata trasferita in elicottero all'ospedale pediatrico Meyer.

Sul luogo dell'incidente, oltre ai medici e ai sanitari del 118, sono intervenute anche la Croce Rossa e la polizia locale di Cascina, impegnata nella ricostruzione dell'esatta dinamica dell'investimento.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della polizia locale, il 78enne e la nipote avrebbero attraversato la strada, una via di grande scorrimento, improvvisamente e a circa 20 metri di distanza dall'attraversamento pedonale. L'automobilista se li sarebbe quindi trovati davanti, senza riuscire a frenare in tempo né a evitare l'impatto.

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