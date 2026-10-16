Farmacie di turno dal 16 ottobre al 23 ottobre

EMPOLI

da venerdì 16 ottobre dalle 20:00 a venerdì 23 ottobre alle 20:00

Farmacia Comunale n°2 - Via R. Sanzio, 199 int. 18 c/o Centro*Empoli - tel. 0571-83549

CAPRAIA E LIMITE

da venerdì 16 ottobre dalle 20:00 a venerdì 23 ottobre alle 20:00

Farmacia Medri - Via Buozzi, 24 Limite S/Arno - tel. 0571-57023

Farmacie in appoggio:

sabato 17 ottobre dalle ore 9,00-13,00 / 15:30-19:30

Farmacia Stefanelli - Viale Centofiori, 23 Montelupo F.no – tel. 0571-51006 E 0571-913409

FUCECCHIO

da venerdì 16 ottobre dalle 20:00 a venerdì 23 ottobre alle 20:00

Farmacia Lupi - Viale B.Buozzi 92 - tel. 0571 20173

CASTELFRANCO DI SOTTO

da venerdì 16 ottobre dalle 20:00 a venerdì 23 ottobre alle 20:00

Farmacia Farmavasco– P.zza G. Matteotti, 13 (località Orentano) – tel. 0583-23063

CERTALDO

da venerdì 16 ottobre dalle 20:00 a venerdì 23 ottobre alle 20:00

Farmacie Riunite Certaldo 2 – P.zza Boccaccio, 18 – tel. 0571-668197

Farmacie in appoggio:

sabato 17 e domenica 18 ottobre dalle ore 9,00-13,00 / 15:30-19:30

Farmacia Comunale 2 – P.zza Grandi, 19 Castelfiorentino – tel. 0571-631167

MONTESPERTOLI

da venerdì 16 ottobre dalle 20:00 a venerdì 23 ottobre alle 20:00

Farmacia Morena – P.zza Maria e Angela Fresu, 4 (località Martignana) – tel. 0571-606099

Farmacie in appoggio:

sabato 17 e domenica 18 ottobre dalle ore 9,00-13,00 / 15:30-19:30

Felia Farmacie – Via Romita, 101 (località San Quirico in Collina) – tel. 0571-670856

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.