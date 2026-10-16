Farmacie di turno dal 16 ottobre al 23 ottobre

EMPOLI
da venerdì 16 ottobre dalle 20:00 a venerdì 23 ottobre alle 20:00
Farmacia Comunale n°2 - Via R. Sanzio, 199 int. 18 c/o Centro*Empoli - tel. 0571-83549
CAPRAIA E LIMITE
da venerdì 16 ottobre dalle 20:00 a venerdì 23 ottobre alle 20:00
Farmacia Medri - Via Buozzi, 24 Limite S/Arno - tel. 0571-57023
Farmacie in appoggio:
sabato 17 ottobre dalle ore 9,00-13,00 / 15:30-19:30
Farmacia Stefanelli - Viale Centofiori, 23 Montelupo F.no – tel. 0571-51006 E 0571-913409
FUCECCHIO
da venerdì 16 ottobre dalle 20:00 a venerdì 23 ottobre alle 20:00
Farmacia Lupi - Viale B.Buozzi 92 - tel. 0571 20173
CASTELFRANCO DI SOTTO
da venerdì 16 ottobre dalle 20:00 a venerdì 23 ottobre alle 20:00
Farmacia Farmavasco– P.zza G. Matteotti, 13 (località Orentano) – tel. 0583-23063
CERTALDO
da venerdì 16 ottobre dalle 20:00 a venerdì 23 ottobre alle 20:00
Farmacie Riunite Certaldo 2 – P.zza Boccaccio, 18 – tel. 0571-668197
Farmacie in appoggio:
sabato 17 e domenica 18 ottobre dalle ore 9,00-13,00 / 15:30-19:30
Farmacia Comunale 2 – P.zza Grandi, 19 Castelfiorentino – tel. 0571-631167
MONTESPERTOLI
da venerdì 16 ottobre dalle 20:00 a venerdì 23 ottobre alle 20:00
Farmacia Morena – P.zza Maria e Angela Fresu, 4 (località Martignana) – tel. 0571-606099
Farmacie in appoggio:
sabato 17 e domenica 18 ottobre dalle ore 9,00-13,00 / 15:30-19:30
Felia Farmacie – Via Romita, 101 (località San Quirico in Collina) – tel. 0571-670856
N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.
Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.
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