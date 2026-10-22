Empoli, contrassegni invalidi e permessi rosa: dal 1° dicembre 2026 domande solo online

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Fino al 30 novembre 2026 saranno ritenute valide sia le domande presentate in cartacee che online

Nuova procedura per il rilascio dei contrassegni invalidi e dei permessi rosa: dal 1° dicembre 2026 le richieste dovranno essere presentate soltanto in modalità digitale accedendo alla pagina dedicata sul sito istituzionale del Comune di Empoli.

Fino al 30 novembre 2026 saranno ritenute validamente presentate sia le richieste cartacee, sia quelle presentate online.

Il contrassegno disabili è un tagliando con il simbolo grafico della disabilità che permette alle persone con problemi di deambulazione e ai non vedenti di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli al loro servizio, anche in zone vietate alla generalità dei veicoli.

La presentazione della domanda viene fatta con modalità digitale, con accesso sicuro tramite SPID o CIE o CSN, mediante compilazione online dalla pagina appositamente predisposta al seguente link: https://servizi.comune.empoli.fi.it/lang/it/servizi/contrassegno-invalidi/access.

A questo link https://www.comune.empoli.fi.it/Servizi/Contrassegno-Disabili  è possibile reperire tutte le informazioni necessarie per presentare la documentazione da allegare alla domanda per il primo rilascio del permesso, o per il rinnovo, o anche per il duplicato in caso di smarrimento o furto.

Per il Permesso Rosa, la presentazione della domanda viene fatta con modalità digitale, con accesso sicuro tramite SPID o CIE o CSN, mediante compilazione online dalla pagina appositamente predisposta al seguente link: https://servizi.comune.empoli.fi.it/lang/it/servizi/contrassegno-per-il-permesso-rosa/access

Per ottenere tale ‘permesso’ è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: essere residenti nel Comune di Empoli; donne in stato di gravidanza attestato con certificato medico di struttura pubblica o privata indicante le generalità e la data presunta del parto; genitori di uno o più bambini di età non superiore ai due anni; altra persona, appositamente delegata dalla donna in stato di gestazione o da un genitore del bambino/a.

Verrà rilasciato un unico Permesso Rosa riferito al nascituro o bambino/a di età non superiore ai due anni, associato ai genitori anche nel caso di gemelli o comunque di più figli di età diversa ma non superiore ai due anni.

Tutte le informazioni relative alla richiesta o alla proroga del contrassegno necessario per usufruire degli ‘stalli rosa’ sono disponibili alla pagina apposita a questo link: https://www.comune.empoli.fi.it/Servizi/Contrassegno-per-il-Permesso-Rosa

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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