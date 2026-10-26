Incidente tra moto e furgone a Pistoia, perde la vita un 16enne

Cronaca Pistoia
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Il tragico scontro nel primo pomeriggio di oggi nella frazione di Spazzavento

Tragedia questo pomeriggio a Pistoia, dove un giovane di 16 anni ha perso la vita in un incidente stradale. È successo poco dopo le 14, lungo la Provinciale Lucchese nella frazione di Spazzavento. Per cause in corso di accertamento lo scooter, su cui stava viaggiando il 16enne, e un furgone si sono scontrati.

Nell'impatto il giovane è stato sbalzato a terra. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime ai soccorritori giunti sul posto, inviati dal 118. Intervenuta anche la polizia municipale per i rilievi.

Disposto il trasferimento in codice rosso all'ospedale San Jacopo, purtroppo il 16enne è deceduto poco dopo. Inizialmente allertato Pegaso, l'elisoccorso è stato fatto rientrare. In corso la ricostruzione della dinamica dell'incidente.

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