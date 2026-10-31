Addio a Nonna Silvi, la nonna social da milioni di follower

Si chiamava Silvana Bini, ma in tutto il web era conosciuta come Nonna Silvi, la nonna social da milioni di follower su TikTok e Instagram. Nata nel 1941 a Montespertoli, Nonna Silvi si è spenta a 85 anni, dopo una breve malattia. La notizia ha subito suscitato i commenti dei suoi follower e i messaggi di cordoglio anche da parte di associazioni e istituzioni.

Ma la sua non è soltanto la storia di un successo arrivato sul web, diventato in pochi anni un fenomeno da milioni di follower grazie alla simpatia e alla genuinità tipiche di una nonna. È soprattutto una storia di sacrifici e lavoro, quella di una donna che fin da piccola "ha dedicato la sua vita al lavoro e alla famiglia". A soli 7-8 anni cominciò a darsi da fare in casa, occupandosi delle faccende domestiche. Poi, a 14 anni, iniziò a lavorare stirando abiti, per dare una mano alla famiglia, poverissima e con sette figli, che aveva vissuto la guerra. Negli anni si è sempre reinventata, svolgendo tanti mestieri, dalla 'pollaiola' al lavoro nei campi. Come ricorda la famiglia, "diceva sempre che aveva iniziato a lavorare a 14 anni e a 85 lavorava ancora tanto".

Poi è caduta più volte in drammi familiari e problemi economici, "ma si è sempre rialzata, fino ad arrivare ai giorni nostri, quando ha cominciato a lavorare con noi, nel 2006, anno in cui il figlio aprì il forno-pasticceria Martini a Castelfiorentino", ricordano i familiari.

Poi, nel 2022, è arrivata la svolta, quando il nipote ha pubblicato sui social un video in cui Nonna Silvi commentava il tatuaggio del ragazzo: "avevamo cominciato a pubblicare alcune storie su Instagram per farci due risate - spiega la famiglia -. Poi, avendo il forno di famiglia, dove lavorava tutta la famiglia, abbiamo cominciato a fare video per mostrare come preparava i dolci e le ricette". Nel dicembre 2022, Nonna Silvi approda su TikTok e già a gennaio 2023 i suoi video su Instagram diventano virali, raggiungendo in pochi anni cifre record: circa 4,3 milioni di follower su Instagram, 2,1 milioni su TikTok e oltre un milione su Facebook.

Nel 2023 aveva pubblicato il libro 'Le ricette di una vita' con De Agostini, aveva ricevuto l'Italian Excellence Award ed era stata indicata da TasteAtlas come Food Hero.

Nel 2024 era stata persino invitata in Qatar per cucinare per la famiglia reale Al-Thani. Nel corso della sua attività aveva inoltre ricevuto un riconoscimento da Forbes e il TikTok Award 2025. Nell'ultimo periodo aveva partecipato anche a iniziative pubbliche, tra cui l'appuntamento Dialoghi in borgo a Terricciola e una visita al Parlamento europeo a Bruxelles, nell'ambito di un'iniziativa a tutela del pecorino toscano: "lei ci teneva tantissimo - raccontano i familiari - era innamorata della sua terra".

Il segreto del suo successo, come raccontano i familiari, era proprio il suo essere una vera 'toscanaccia': schietta, ironica e spontanea, capace di raccontare con autenticità la toscanità più genuina, fatta di tradizioni, sapori, battute, modi di dire, 'h aspirate' e scene di vita quotidiana: "far vedere la nostra vita quotidiana - ricorda la famiglia -. Ci siamo sempre mostrati per quello che siamo, ed eravamo così".

Silvana "ha dedicato la sua vita al lavoro e alla famiglia": si alzava alle 6 e alle 7 era già in laboratorio, da dove non andava via fino al tardo pomeriggio. Ma anche dopo il successo, "lei ha continuato la sua vita: casa, lavoro e carte con le sorelle. L'unico vincolo - ricordano i familiari - era che alle 14 doveva vedere Beautiful in televisione, nel laboratorio. Ha sempre dato tutto e, fino all'ultimo, si era preoccupata per i panettoni di Natale".

Ora che Silvana non c'è più, spiegano i familiari, l'azienda "andrà avanti: avevamo progetti e sogni e vogliamo portare avanti la volontà e la memoria di Nonna Silvi".

Poi, agli inizi di ottobre, la malattia che in pochi giorni se l'è portata via: "tornata da Bruxelles, dove aveva partecipato alla conferenza con Zingaretti e Nardella, la sera aveva mal di pancia, ma aveva mangiato un sacco di patatine fritte. Poi la domenica è stata male e pochi giorni dopo hanno trovato prima i calcoli, poi un tumore", raccontano i familiari, che ci tengono a ringraziare il personale sanitario che le è stato vicino e che si è dimostrato "fantastico: hanno messo la tv per farle vedere Beautiful. Sono stati disponibilissimi e ci hanno fatto i complimenti, e per questo li ringraziamo".

Nonna Silvi si è spenta nella sua abitazione nella notte tra il 30 e il 31 ottobre. I funerali si terranno lunedì alle 15 a Montespertoli, nella chiesa di Sant'Andrea.

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