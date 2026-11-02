Rifiuti Pisa, si estende la misurazione dell'indifferenziato a Sant'Ermete, San Giusto, San Marco e Porta a Mare

Prosegue l'estensione del nuovo sistema di misurazione dei rifiuti indifferenziati sul territorio comunale, in vista della futura introduzione della tariffazione puntuale. Dopo gli interventi già avviati in altri quartieri della città, il Comune di Pisa e Geofor ampliano il servizio alle zone di Sant'Ermete, San Giusto, San Marco e Porta a Mare, con modalità differenti a seconda delle aree interessate. Da giovedì 19 novembre prenderà il via la distribuzione delle tessere elettroniche necessarie per accedere ai nuovi cassonetti intelligenti. Sono inoltre previste due assemblee pubbliche per illustrare ai cittadini il funzionamento del sistema e le modalità di conferimento.

Le nuove modalità di raccolta. Nelle zone di Sant'Ermete, Porta a Mare ovest e nell'area di via Fra Mansueto a San Giusto saranno introdotti i nuovi contenitori stradali ad accesso controllato per tutte e cinque le frazioni di rifiuto: organico, carta, vetro, multimateriale e indifferenziato. I cassonetti potranno essere aperti attraverso una tessera elettronica personalizzata oppure utilizzando l'app SIGMA GEOFOR sul proprio smartphone, le cui credenziali verranno fornite insieme alle tessere.

Le altre aree interessate, quartieri di San Giusto e San Marco, invece, il nuovo sistema riguarderà esclusivamente il conferimento dei rifiuti indifferenziati attraverso i cassonetti grigi ad accesso controllato. La raccolta differenziata di carta, organico e multimateriale continuerà, per il momento, con le consuete modalità porta a porta, mentre per il vetro resteranno disponibili le campane stradali.

L'iniziativa rientra nel percorso avviato dal Comune nel 2025 per introdurre progressivamente la tariffazione puntuale, un sistema che misura il numero dei conferimenti del rifiuto indifferenziato effettuati dalle singole utenze, con l'obiettivo di incentivare la raccolta differenziata, ridurre i rifiuti non riciclabili e contenere i costi di smaltimento.

«Proseguiamo con l'estensione del nuovo sistema di raccolta, con l'obiettivo di migliorare la qualità della differenziata e ridurre progressivamente la quantità di rifiuti indifferenziati – dichiara l'assessore all'Ambiente Elena Del Rosso –. Sappiamo che ogni cambiamento nelle abitudini quotidiane richiede attenzione e una fase di adattamento. Per questo vogliamo accompagnare i cittadini in questo percorso, garantendo informazioni chiare, occasioni di confronto e la disponibilità ad ascoltare eventuali difficoltà e segnalazioni. Le assemblee pubbliche rappresentano proprio un'opportunità per spiegare le novità, rispondere alle domande dei residenti e affrontare insieme questo passaggio».

Distribuzione delle tessere. Dal 19 novembre al 31 dicembre 2026, salvo eventuali proroghe, le tessere elettroniche saranno distribuite presso i locali dell'ex Circoscrizione 4, in via Fratelli Antoni 1, al piano terra. Lo sportello sarà aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30, il martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle 18.00, esclusi i giorni festivi. Per il ritiro è prevista la possibilità di prenotare un appuntamento attraverso il sito www.geofor.it/pisa oppure contattando il numero verde Geofor 800 959095. Successivamente al periodo di distribuzione sarà possibile richiedere le tessere scrivendo all'indirizzo tessere@geofor.it.

Le assemblee pubbliche. Per accompagnare i cittadini nel passaggio al nuovo sistema sono stati organizzati due incontri informativi:

Martedì 10 novembre, ore 15.00: assemblea dedicata alla zona di Sant'Ermete, presso la sala parrocchiale della chiesa di Sant'Ermete, in via dei Sepolcri 1.

assemblea dedicata alla zona di Sant'Ermete, presso la sala parrocchiale della chiesa di Sant'Ermete, in via dei Sepolcri 1. Giovedì 12 novembre, ore 15.00: assemblea dedicata ai quartieri di San Giusto e San Marco, presso la scuola secondaria di primo grado Renato Fucini, in via Fratelli Antoni 10.

Durante gli incontri saranno illustrate le novità relative alla misurazione dei conferimenti dell'indifferenziato e le modalità di utilizzo delle tessere elettroniche.

L'elenco completo delle strade e dei numeri civici interessati, insieme alle istruzioni per il ritiro delle tessere e l'utilizzo dei nuovi contenitori, è disponibile nei materiali informativi predisposti da Geofor e sul sito www.geofor.it/pisa.

Le strade interessate dal nuovo sistema.

Sant'Ermete (cassonetti stradali per tutte le frazioni): via Cardinale Carlo Rossi, via Emilia (civici dispari dal 95 al 245/D e pari dal 212 al 352), via Ettore Socci (dal 17/A al 27), via Ferdinando Agostini della Seta, via Filippo de Boni, via Fratelli Bronzetti, via Giorgio Perlasca, via Giovanni Acerbi, via Giovanni Verità, via Giuseppe Bandi, via Giuseppe Sirtori, via Putignano (civici dispari dal 399 al 411 e pari dal 298 al 314), via Raffaele Rubattino e via Sacerdote Libero Raglianti.

San Giusto e San Marco (cassonetti stradali per il solo indifferenziato): corte Ulisse Cambi, largo Cesare Balbo, piazza Giuseppe Giusti, piazzale Aerostazione, piazzale Corradino D'Ascanio, piazzale Mario Cobianchi, via Agostino Bertani, via Agostino Depretis, via Alessandro da Morrona, via Alessandro Poerio, via Arcangelo Ghisleri, via Asmara, via Beato Agnello, via Beato Alberto, via Caduti di Sarajevo, via Caduti nei Lager Nazisti, via Cannicci, via Cariola, via Carlo del Prete, via Carrareccia, via Giovanni Conti, via dei Cappuccini, via del Martello, via della Ferrovia, via dell'Aeroporto, via dell'Omodarme, via di Goletta (tutti i civici dispari e i pari, esclusi i civici dall'8A all'8D), via di Pancale, via di Piaggetta, traversa A di via di Piaggetta, via Dogali, via Elvezio Cerboni, via Eugenio III, via Fra Mansueto (civici dispari dal 17 in poi e pari dal 18 in poi), via Francesco de Pinedo, via Fratelli Antoni, via Fratelli Bandiera, via Giuseppe Ferrari, via Giuseppe Mazzoni, via Giuseppe Montanelli, via Giuseppe Sainati, via Goffredo Mameli, via Guglielmo Marconi, via Italo Possenti, via Leopoldo Pilla (civici dispari dal 17 in poi e pari dal 10 in poi), via Madre Teresa di Calcutta, via Maurizio Quadrio, via di Mezzo, via Nicola Zucchelli, via Pasquale Pardi, via Pier Giorgio Ballini, via Quarantola (civici dispari dal 1 al 35 e pari dal 2 al 46/A), via San Bonaventura, via San Donnino, via San Giusto, via San Marco, via Santa Bona, via Sant'Agostino, via Sant'Ambrogio, via Sant'Anselmo, via Santi Efisio e Potito, via Torrini e via Vignaglia.

Zona Fra Mansueto, San Giusto (cassonetti stradali per tutte le frazioni): via di Goletta (civici dall'8A all'8D), via Fra Mansueto (civici dispari dal 1 al 15 e pari dal 2 al 16) e via San Benedetto.

Porta a Mare ovest (cassonetti stradali per tutte le frazioni): corte di Gaddo, via Chiassatello, via di Viaccia, via Due Settembre, via Iacopo Arrosti, via Livornese (civici dispari dal 1 al 97 e pari dal 2 al 132), via Bernardo Maragone, via Nino Pisano e via Sandro Pertini.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa