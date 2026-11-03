A1, lavori per la terza corsia tra Firenze sud e Incisa: chiusure e modifiche al traffico

Proseguono i lavori per l'ampliamento alla terza corsia dell'autostrada A1 tra Firenze sud e Incisa Reggello. Nel prossimo fine settimana è prevista una nuova fase degli interventi, con modifiche alla circolazione e una chiusura temporanea del tratto in entrambe le direzioni. L'obiettivo è consentire l'apertura di altri tre chilometri di nuovo tracciato, nell'ambito del progetto che prevede la realizzazione di quattro chilometri di nuova carreggiata.

Le modifiche alla viabilità saranno in vigore dalle 22 di venerdì 6 novembre alle 6 di lunedì 9 novembre, nel tratto compreso tra il chilometro 314+400 e il chilometro 317+600. L'intervento completa la precedente fase di lavorazioni, svolta tra il 23 e il 25 ottobre, quando era entrato in esercizio oltre un chilometro del nuovo tracciato. Secondo quanto comunicato da Autostrade per l'Italia, saranno impegnati circa 150 tra tecnici e operai, oltre a 60 mezzi.

Nel dettaglio, dalle 22 di venerdì 6 alle 22 di sabato 7 novembre sarà attiva una deviazione che garantirà una corsia per senso di marcia. Dalle 22 di sabato alle 6 di domenica 8 novembre, invece, il tratto tra Firenze sud e Incisa Reggello sarà completamente chiuso in entrambe le direzioni.

Dalle 6 di domenica fino alle 6 di lunedì 9 novembre sarà nuovamente garantita una corsia per senso di marcia. Per agevolare i flussi verso nord, dalle 14 alle 22 di domenica sarà inoltre disponibile una corsia aggiuntiva in direzione Milano.

Dalle 6 di lunedì 9 novembre entrerà in funzione la nuova configurazione, con il ripristino della circolazione su due corsie per senso di marcia. I veicoli diretti verso Roma continueranno a utilizzare la carreggiata attuale, mentre quelli in direzione Milano saranno deviati sul nuovo tracciato, dove proseguiranno i lavori di riconfigurazione della sede autostradale originaria.

Notizie correlate