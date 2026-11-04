Checchi di Fucecchio, occupate tutte le sedi: "Protestiamo per nostro futuro, unico modo per farci ascoltare"

Scuola e Università Fucecchio
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Si denuncia carenze strutturali e insicurezza, mancanza di docenti, disagi nei trasporti, pochi corsi di recupero e sostegno a stranieri, si chiede sostegno a famiglie, benessere psicologico ed educazione affettiva

Anche l'ultima delle sedi del Checchi di Fucecchio è da stamattina occupata. La mobilitazione studentesca è cominciata il 2 novembre con l'occupazione della sede centrale in viale Gramsci, ieri la struttura di via Padre Checchi, infine questa mattina anche il plesso Moda.

La protesta riguarda "soprattutto i problemi strutturali, da 10 anni sono sempre le stesse strutture e non ci sono miglioramenti", poi "la mancanza di personale" o "la mancanza di mezzi pubblici pomeridiani durante i rientri a scuola", spiega un rappresentante, ma anche i temi del caro vita o più in generale degli investimenti nella scuola: "Vogliamo si investa di più nella scuola, invece che nel riarmo".

Le richieste degli studenti

Nel documento che accompagna l’occupazione, gli studenti chiedono interventi sulle condizioni strutturali e igieniche della scuola, dalla manutenzione degli ambienti ai servizi sanitari, dal riscaldamento alla qualità dell’acqua, oltre alla disponibilità di spazi ricreativi e pause più adeguate. Tra le criticità segnalate figurano anche la carenza di docenti e l'assenza di un orario scolastico definitivo. La protesta punta inoltre a ottenere maggiori opportunità di recupero e tutoraggio, sostegni per le famiglie alle prese con il carovita, attenzione al benessere psicologico e l'introduzione di percorsi di educazione affettiva.

Gli studenti chiedono anche più spazio a temi come "diritti dei lavoratori, contratti, educazione finanziaria, intelligenza artificiale, disinformazione e tutela dell'ambiente", oltre a un confronto con le aziende di trasporto per risolvere i disagi legati agli orari degli autobus. Nel documento si sollecita infine un dialogo strutturato con la dirigenza e gli enti competenti, con l'impegno a informare gli studenti sugli interventi previsti e sui relativi tempi.

I problemi delle strutture sarebbero stati più volte fatti presente alla dirigente che, pur invitando a non occupare e trovare forme alternative di protesta, avrebbe tentato di supportare le richieste dei ragazzi: "Da parte della dirigente - spiega il rappresentante - c'è comprensione, ci è venuta incontro e ci ha consigliato di non fare occupazione, ma la Città Metropolitana non ci dà risposte, dalle parole non si passa mai ai fatti e abbiamo deciso di occupare".

Il documento dell'occupazione

Documento1

"Iniziativa pacifica per  il nostro futuro, puliremo istituto. Occupazione unico modo di far sentire nostra voce"

Una iniziativa "pacifica", tiene a precisare il rappresentante di istituto: "Non stiamo spaccando niente, tutti ci comportiamo bene e tutti facciamo attività di integrazione: parliamo di attualità, di temi politici, socializziamo tra di noi". Gli studenti spiegano anche che "stiamo pulendo la scuola e proveremo ad 'addobbarla' anche di tasca nostra per renderla più accogliente".

A chi dice che i ragazzi non sanno perché protestano, che vogliono soltanto evitare le lezioni o che sono irresponsabili, gli studenti mandano un messaggio chiaro: "Rispondiamo che protestiamo per il nostro futuro e affinché le prossime generazioni non siano più in queste condizioni. Questa decisione non nasce dalla volontà di interrompere le lezioni, ma dalla necessità di far sentire la nostra voce e di richiamare l’attenzione su problemi che, a nostro avviso, compromettono il diritto allo studio, la sicurezza e la qualità della nostra formazione".

"Rispondiamo che ci sono tanti problemi in tutta Italia - spiega una studentessa del plesso Moda - e che non ci sono fondi per noi. Non si presta molta attenzione alle nostre esigenze e si finisce per togliere spazio all'istruzione. Penso, per esempio, all'esame di maturità: sono state introdotte quattro materie perché non si potevano destinare più fondi ai professori. Non è vero che non ci impegniamo. Stiamo cercando di cambiare le cose e, anche se non tutti condividono l'occupazione, è l'unico modo che abbiamo trovato per far sentire la nostra voce".

I problemi del plesso Moda

Anche alla base dell'occupazione del plesso Moda ci sono le condizioni della struttura che è definita senza mezzi termini dai ragazzi "non sicura". Da tempi si è discusso anche con la dirigente di una "sede alternativa", ma "la mancanza di fondi e di strutture disponibili è sempre stata un problema. Per questo abbiamo deciso di occupare"

"I rappresentanti - spiega una studentessa - hanno più volte segnalato i problemi della nostra sede, che semplicemente non è sicura. Non è possibile fare ricreazione all'esterno perché non sono garantite le condizioni di sicurezza, le pareti tremano. Da quest'anno, per la mancanza di aule, è stata introdotta una rotazione: ogni ora dobbiamo cambiare classe, spostarci continuamente, affrontare scale affollate e cercare un'altra aula. Non ci sono condizioni adeguate" 

Gli studenti hanno stilato una lista di criticità che diventa di fatto il manifesto della loro occupazione, che denunciano una "scuola inagibile e mancanza di sicurezza", "barriere architettoniche che non permettono agli studenti con disabilità di accedere facilmente agli spazi", "condizioni igienico-sanitarie insufficienti" e "assenza di scale antincendio", oltre appunto alla "insufficienza di aule" e la "mancanza di spazi comuni che costringe gli studenti a trascorrere l’intervallo nelle aule, senza un ambiente idoneo alla socializzazione". Gli studenti denunciano anche che "spesso mancano strumenti e materiali indispensabili per lo svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali", in particolare "l'assenza di laboratori adeguati per l’indirizzo Tecnico Calzaturiero".

Anche dal punto di vista didattico la situazione sarebbe complicata: "la difficoltà nel reperire insegnanti qualificati ha comportato continui cambiamenti dell’orario e un’organizzazione didattica instabile", inoltre mancherebbero corsi di recupero, "molti studenti non hanno la possibilità di colmare le proprie difficoltà attraverso attività di sostegno"; infine gli studenti chiedono un passo verso l'inclusione degli studenti stranieri con "lezioni di italiano per studenti con difficoltà linguistiche e percorsi dedicati che favoriscano l’inclusione e consentano a tutti di seguire le lezioni nelle stesse condizioni"

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