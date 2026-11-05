Al via la stagione di prosa del Teatro Verdi: debutto con Emilio Solfrizzi

Si alza il sipario sulla nuova stagione di prosa del Teatro Comunale Verdi di Santa Croce sull'Arno. Un cartellone ricco e variegato che ospiterà grandi interpreti della scena nazionale, spaziando dai classici rivisitati alla drammaturgia contemporanea, fino alla commedia e al teatro di impegno civile.

L'apertura della stagione, in programma martedì 10 novembre, è affidata a Emilio Solfrizzi, protagonista di Falstaff - l’arte di farla franca, testo liberamente ispirato alle opere di William Shakespeare e Molière. Solfrizzi, tra i volti più amati del cinema, della televisione e del teatro italiano, offre una prova d'attore energica ed istrionica. Lo spettacolo è una rivisitazione spumeggiante che porta sul palco uno dei personaggi più vitali e irresistibili della letteratura teatrale: Sir John Falstaff, nobile decaduto, smargiasso e manipolatore, maestro insuperabile nell'arte dell'espediente e della beffa.I titoli in cartellone

La stagione proseguirà nei mesi successivi con un ricco programma di appuntamenti: domenica 22 novembre – Ottavia Piccolo in Donna non rieducabile di Stefano Massini. Un intenso "memorandum teatrale" dedicato ad Anna Politkovskaja, la giornalista russa assassinata a Mosca nel 2006, per una riflessione cruda e commovente sulla libertà di stampa e la ricerca della verità.Lunedì 14 dicembre – Gianfelice Imparato in Il medico dei pazzi di Eduardo Scarpetta, con regia e adattamento di Leo Muscato. La celebre farsa napoletana viene riletta e ambientata negli anni '80 post-Legge Basaglia, trascinando Don Felice Sciosciammocca in una catena di esilaranti equivoci.

Venerdì 15 gennaio 2027 – La Mandragola di Niccolò Machiavelli, con Pierdomenico Simone, Francesco Lunardi, Francesca Boldrin, Daniela Piccolo ed Elia Zanella. Regia e canovaccio di Michele Mori per una rilettura in chiave Commedia dell'Arte della celebre beffa amorosa di Callimaco; martedì 16 febbraio Massimiliano Gallo (anche regista) in Malinconico - Moderatamente felice, tratto dai romanzi di Diego De Silva. Le vicende dell'avvocato Vincenzo Malinconico raccontate con ironia, leggerezza ed empatia.

Martedì 2 marzo in scena Franco Branciaroli in La governante di Vitaliano Brancati, per la regia di Valerio Santoro. Un dramma borghese incentrato sull'ipocrisia e sui segreti di una famiglia siciliana a Roma.

Giovedì 11 marzo Tosca D’Aquino, Simone Montedoro, Toni Fornari ed Elisabetta Mirra in Cena con sorpresa di Augusto Fornari, brillante commedia dai ritmi incalzanti ricca di colpi di scena. Infine mercoledì 24 marzo chiusura di stagione con Antonio Milo e Adriano Falivene in Jucature, adattamento napoletano della pièce di Pau Miró su solitudine, amicizia e riscatto attorno a un tavolo da gioco.

La stagione di prosa è programmata e sostenuta da Fondazione Toscana Spettacolo, Giallo Mare Minimal Teatro e Comune di Santa Croce sull’Arno.

Inizio spettacoli ore 21.00, se non diversamente indicato.

La prevendita dei biglietti sarà effettuata presso Giallo Mare Minimal Teatro a Empoli (via P. Veronese, 10) dal lunedì al venerdì in orario 10-13 e 14 -18. Per informazioni si può telefonare a Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – o scrivere a biglietteria@giallomare.it.

I biglietti ancora disponibili saranno messi in vendita il giorno stesso dello spettacolo presso il Teatro Verdi dalle 20.30 fino a inizio spettacolo.

I prezzi dei biglietti: platea e palchi 1° e 2° ordine intero € 24 ridotti € 20, palchi 3°ordine; intero € 19 ridotti € 16, studenti e under 35 € 8.

Le riduzioni sono previste over 65, portatori di handicap, soci ARCI, ACLI, ENDAS, FENALC, AGESCI e possessori ‘carta Giovani’ e ‘Carta dello Spettatore FTS’.

Per i soci Coop è prevista l’applicazione della riduzione del costo del biglietto limitatamente ai posti del 3° ordine. Per i soci Coop è attiva, inoltre, la promozione 1000 punti mille emozioni prezzo biglietto € 10.

Per ottenere le riduzioni è necessario presentare apposita documentazione. Per informazioni comune di Santa Croce 0571 389853 o www.comune.santacroce.pi.it; Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it; Teatro Comunale Verdi di Santa Croce sull’Arno tel. 0571/389853 -s.bucci@comune.santacroce.pi.it.

Fonte: Ufficio stampa Giallo Mare Minimal Teatro