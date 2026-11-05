Centro massaggi trasformato in casa di prostituzione: scatta il sequestro, titolare denunciata

Un centro massaggi che, secondo l'ipotesi investigativa, sarebbe stato utilizzato come casa di prostituzione, con giovani donne cinesi che offrivano prestazioni sessuali a pagamento. È quanto emerso da un'indagine della squadra mobile di Pisa, che ha portato al sequestro preventivo dell'immobile a Cascina e alla denuncia della titolare, una donna cinese di 58 anni, per sfruttamento della prostituzione.

Secondo la ricostruzione della procura, la donna avrebbe organizzato e gestito l'attività, sfruttando alcune connazionali. Il provvedimento di sequestro è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pisa ed eseguito dalla polizia dopo una perquisizione dei locali. All'interno sarebbero stati trovati preservativi, lubrificanti e abiti succinti, elementi che, secondo gli investigatori, confermerebbero lo svolgimento di prestazioni sessuali a pagamento.

L'indagine è partita dal ritrovamento in rete di un annuncio ritenuto sospetto. Gli investigatori hanno quindi avviato attività di osservazione, controllo e pedinamento, affiancate dal monitoraggio delle piattaforme online. Gli accertamenti avrebbero consentito di raccogliere elementi a sostegno dell'ipotesi investigativa, prima dell'intervento che ha portato al sequestro della struttura.

La titolare è stata denunciata, mentre proseguono gli accertamenti sulla gestione dell'attività.

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