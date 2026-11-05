Divieto di vendita dei biglietti ai tifosi residenti a Viareggio per le partite con il Fucecchio

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(foto di archivio)

Per le gare in programma il 7 e l'11 novembre: il provvedimento dopo il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica

Divieto di vendita dei biglietti ai tifosi residenti nel Comune di Viareggio per le partite in programma tra Fucecchio e Viareggio. La decisione è stata presa dopo il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, come comunicato in una nota dalla Prefettura di Firenze.

"Gli incontri di calcio in programma il 7 e l’11 novembre 2026, tra Fucecchio vs Viareggio, valevoli rispettivamente per il Campionato di calcio di eccellenza, girone A, stagione 2026/2027 e Coppa Italia Dilettanti, sono stati oggetto di esame nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltosi in data odierna", è riportato nella nota, "all’esito del quale, a seguito dell’analisi svolta dalle Forze di polizia, al fine di assicurare la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica, è stato adottato un provvedimento ex art. 2 T.U.LL.P.S. che prevede il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi residenti nel Comune di Viareggio".

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