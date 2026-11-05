Due arresti nel comprensorio del Cuoio, condanne per spaccio e furto in abitazione

Due arresti nel territorio del comprensorio del Cuoio per l'esecuzione di altrettanti ordini di carcerazione definitivi. I carabinieri della Compagnia di San Miniato hanno rintracciato e arrestato due uomini, destinatari di provvedimenti emessi dalla Procura generale presso la Corte d'Appello di Firenze.

Il primo intervento è stato effettuato intorno alle 16.30 dai militari della stazione di Santa Maria a Monte, che hanno arrestato un uomo di 54 anni. Il provvedimento riguarda una condanna definitiva a un anno e sei mesi di reclusione per concorso nella detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I reati erano stati commessi nelle province di Firenze, Livorno e Pisa.

Poco dopo, intorno alle 18, i carabinieri della stazione di San Miniato hanno arrestato un uomo di 57 anni, destinatario di un ordine di carcerazione per un furto in abitazione commesso in concorso nel Comune di Lajatico. L'uomo dovrà scontare una pena residua di due anni e otto mesi di reclusione.

Al termine delle formalità di rito, entrambi sono stati trasferiti alla Casa circondariale di Pisa, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica.