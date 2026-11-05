Ferrovie Mugello e Valdisieve: nuovi treni e migliori tempi percorrenza

Novità in arrivo sulle linee ferroviarie del Mugello e della Valdisieve. Nei prossimi mesi si inizieranno a vedere i frutti degli interventi effettuati lungo le linee ferroviarie, con miglioramenti sui collegamenti e sui tempi di percorrenza, oltre che l’entrata in servizio dei primi treni Blues da tempo attesi.

L’assessore regionale ai trasporti ed alle infrastrutture Filippo Boni ha scritto una lettera a sindaci e presidenti delle Unioni dei Comuni del Mugello e della Valdisieve per condividere le informazioni e ricordare l’attenzione costante della Regione sulla delicata situazione di queste tratte ferroviarie.

“La Regione – ha scritto Boni - mantiene la massima attenzione sulle linee ferroviarie Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve e via Vaglia. Purtroppo nei mesi scorsi abbiamo visto criticità e frequenti disagi causati da guasti, ritardi e soppressioni, che hanno pesato sui pendolari e le comunità del territorio. Tuttavia oggi iniziamo ad avere anche notizie positive: riduzione nei rallentamenti a partire dal prossimo orario invernale, la prospettiva di ripristinare collegamenti ad oggi interrotti e finalmente l’entrata in servizio dei primi treni Blues. Si tratta di cauti passi, continuiamo a lavorare per cercare di migliorare il servizio”.

Le variazioni comunicate da Rfi e Trenitalia riguardano:

Per la linea Firenze–Borgo San Lorenzo via Vaglia: dal cambio orario di dicembre verranno riviste le tracce orarie dei treni e sarà ridotto il rallentamento tra Borgo San Lorenzo e San Piero a Sieve;

Per la linea Firenze–Borgo San Lorenzo via Pontassieve: si sono conclusi i tre fine settimana di interruzione necessari per consentire la circolazione dei nuovi treni Blues. I primi Blues saranno introdotti già da dicembre in modalità “gestione operativa”, cioè i nuovi treni potranno essere impiegati sulla linea, pur senza essere ancora assegnati stabilmente a corse e turni programmati.

Rfi e Trenitalia hanno inoltre informato la Regione che ulteriori interventi di potenziamento della linea sono previsti nel corso del 2027.

Infine sui rallentamenti ancora presenti tra Faenza e Borgo San Lorenzo a seguito degli eventi meteorologici di maggio 2023 e marzo 2025, RFI ha informato che nei primi mesi del 2027 verranno avviati i primi interventi, con l’obiettivo di ridurre i tempi di percorrenza e creare le condizioni per ripristinare i treni oggi soppressi.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa