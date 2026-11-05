Gatto intrappolato in una cavità con acqua: salvato dai vigili del fuoco

Una squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta intorno alle 19 di mercoledì 4 novembre in via di Borgo, nella località di Pettori, nel Comune di Cascina, per soccorrere un gatto rimasto intrappolato in una cavità con presenza di acqua.

A segnalare la situazione è stato un passante, che aveva udito il miagolio dell'animale provenire dall'interno della cavità. Il personale dei vigili del fuoco è riuscito a raggiungere e recuperare il felino, che non poteva uscire autonomamente a causa della presenza di materiale laterizio.

Il gatto, chiamato Felix, è stato tratto in salvo e successivamente affidato alla legittima proprietaria.