Irregolarità in 8 distributori di carburante su 13 controllati nel Senese

Otto distributori di carburante irregolari su 13 sottoposti a controllo nel territorio senese. È il bilancio delle verifiche condotte dalla Guardia di finanza nell'ambito di un più ampio piano di controlli avviato su scala nazionale per accertare il rispetto delle norme nel settore della distribuzione dei carburanti.

Tra le violazioni riscontrate figurano la mancata o difforme esposizione dei prezzi e le discrepanze tra le tariffe pubblicizzate sui cartelloni visibili dalla carreggiata e quelle effettivamente applicate alle colonnine di rifornimento.

I finanzieri hanno inoltre rilevato omissioni nell'indicazione delle modalità di erogazione del carburante, in particolare per quanto riguarda il servizio "servito/self".

I gestori e i titolari degli impianti risultati irregolari sono stati sanzionati e segnalati agli enti competenti, ai quali spetterà adottare gli eventuali provvedimenti previsti dalla legge.

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