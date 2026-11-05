Occupazione al Cattaneo, una studentessa: "Non ci faremo rappresentare dalla violenza di pochi"

"Doveva essere una semplice occupazione di una scuola, la mia scuola, che successivamente si è trasformata in un atto di puro vandalismo. Due giornate che hanno lasciato il segno all’Istituto Tecnico Carlo Cattaneo di San Miniato. Doveva essere un momento per far sentire la nostra voce, per parlare di noi studenti, delle nostre esigenze e dei nostri diritti. Invece, quello a cui abbiamo assistito negli ultimi due giorni non ha niente a che fare con la politica, con la protesta o con la maturità che si dovrebbe avere". Così inizia la lettera ricevuta da gonews e scritta da una studentessa, dopo l'occupazione all'IT Cattaneo. Domani, come viene fatto sapere dalla scuola, le lezioni saranno regolari. Ma i danni registrati, su cui al momento non è nota la loro origine né, bene sottolinearlo, chi li abbia provocati, sarebbero ingenti.

"Quello che è successo è stato semplicemente un atto di vandalismo brutale e ingiustificato. Un sopralluogo tra le aule e i corridoi dell'istituto rivela un quadro di grave devastazione. Nelle classi, le LIM sono state distrutte con gli schermi spaccati e vetri sparsi sul pavimento, mentre i corridoi sono immersi nel degrado, ingombrati da centinaia di bicchieri di plastica e da un armadio metallico rovesciato che sbarra il passaggio". La situazione, prosegue la lettera, "non è migliore negli spazi amministrativi: la porta dell'ufficio alunni è stata sfondata, le vetrate sono andate in frantumi e dai vari uffici sono stati sradicati computer e cablaggi". A soqquadro anche la sala docenti.

"C'è differenza tra protestare e distruggere"

La studentessa, prossima alla maturità, aggiunge: "Credo che ci sia una differenza enorme tra l'avere il coraggio di protestare per qualcosa in cui si crede e il distruggere la propria scuola, arrecando danni enormi alla struttura. La scuola è di chi la vive e di chi la rispetta ogni giorno". Per la giovane è andato "distrutto il bene comune appartenente a ognuno di noi, e la maggioranza di noi studenti non ha alcuna intenzione di restare in silenzio o di farsi rappresentare da questa violenza. Chi conosce anche solo un minimo la storia dei movimenti studenteschi sa benissimo cosa sia un'occupazione vera: un momento di dibattito democratico, di assemblee continue che durano ore, di lezioni alternative e di autogestione vera, dove ci si riappropria dei propri spazi per proporre idee concrete. Ma soprattutto, nelle occupazioni autentiche c'è sempre stato un rispetto profondo per l'edificio scolastico. Al Cattaneo, purtroppo, ciò non è avvenuto. Nessuno di noi è contrario alle proteste. Far sentire la propria voce è un diritto e, anche quando i motivi proposti per questa occupazione apparivano minimi o risolvibili attraverso un normale dialogo con la preside, avevamo comunque scelto di rispettare l'iniziativa. Quello a cui non eravamo assolutamente preparati era la reazione di alcuni individui".

"Danno al nostro futuro. Ci siamo offerti di aiutare a ripulire"

Dopo l'occupazione, già il 6 novembre studenti e studentesse torneranno in classe. "Rimane solo una profonda delusione, soprattutto per noi studenti di quinta, che tra pochi mesi dovremo affrontare l'esame di Stato: vedere bloccate le lezioni, non potersi preparare al meglio per la maturità ed essere messi nelle condizioni di non poter andare avanti con il programma è un danno enorme al futuro di tutti noi. Da una parte ci sono gli studenti, quelli che a scuola ci vanno per costruire il proprio futuro e che credono nel confronto; dall'altra ci sono i vandali". La giovane parla inoltre di "un danno economico pesante, che qualcuno dovrà saldare. E la cosa che fa più rabbia a me e ai miei compagni è che quei soldi sono fondi pubblici: risorse che dovevano servire per migliorare i nostri laboratori, per organizzare le gite o per comprare il materiale che avrebbe aiutato tutti noi. Ora, per colpa della violenza di pochi, quelle risorse verranno usate semplicemente per cancellare un atto di vandalismo e riportarci al punto di partenza".

Infine una riflessione e una proposta all'Istituto. "Ci si chiede spesso cosa abbiano i giovani di oggi. Io vedo intorno a me due realtà che fanno fatica a comunicare. Da una parte c'è una gran voglia di farsi sentire, di trovare uno spazio e di rivendicare diritti in un mondo che spesso sembra non ascoltarci. Dall'altra, però, emerge frustrazione, rabbia intersecate a un vuoto di contenuto. Adesso molti studenti, miei compagni di classe, io compresa, ci siamo offerti di aiutare a pulire e rimettere in ordine la scuola".

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