"San Miniato, perla della Toscana": la guida turistica presentata a Degustando l'Arte

È stata presentata al Conservatorio di Santa Chiara, durante Degustando l'Arte, la guida turistica "San Miniato Perla della Toscana", di Maria Beatrice Bianucci, docente di inglese, e Perla Maestrelli, docente di Italiano. Le due insegnanti hanno collaborato per tantissimo tempo quando insegnavano presso l’Istituto Tecnico Carlo Cattaneo di San Miniato.

La guida turistica in italiano è stata stampata con il contributo di Fondazione Conservatorio Santa Chiara e San Miniato Comitato Manifestazioni Popolari. Per questo le autrici hanno ringraziato vivamente Vittorio Gabbanini, vicepresidente della Fondazione Conservatorio Santa Chiara, e Siriana Giantini, presidente di San Miniato Comitato Manifestazioni Popolari.

La guida è stata creata in inglese come materiale didattico con lo scopo di far conoscere e apprezzare la città di San Miniato, le sue bellezze storico-artistiche,

paesaggistiche e i suoi prodotti enogastronomici sia dagli studenti del Corso Turismo e Comunicazione dell’istituto sia dai loro partner provenienti da tutta l’Europa, come Olanda, Finlandia, Inghilterra, Slovacchia, Austria, Grecia, Portogallo, Spagna, Turchia, Danimarca, Svezia ospitati durante gli Scambi culturali con l’estero e progetti. Di recente testo è stato tradotto in italiano in quanto è stato ritenuto interessante come guida turistica anche per turisti italiani.

Il testo è il risultato di numerose collaborazioni con privati ed enti locali. Sono state fatte molte visite guidate con operatori museali ed esperti per studiare in dettaglio le attrazioni turistiche, culturali, artistiche e paesaggistiche di San Miniato e sono state visitate attività industriali e commerciali del territorio come il Frantoio Sanminiatese, il Retrobottega, il Mercatale, la Mostra Mercato Del Tartufo Bianco, il Caffè Essenza, Il Sito Archeologico di San Genesio, fatta una passeggiata sulla Via Francigena, partecipato a eventi come la Festa degli Aquiloni, Pinocchio in Strada, Pinocchio Ciok, e altri ancora. Sono stati inoltre analizzati materiali cartacei ottenuti dai responsabili del Corteo Storico, del Comune di San Miniato e del Sistema Museale di San Miniato.

Studiare San Miniato in modo accurato è fondamentale per gli studenti del corso Turismo e Comunicazione. Nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro questi ragazzi ricoprono il ruolo di guide turistiche della città, di staff durante la Mostra Mercato del Tartufo Bianco oppure durante gli eventi presso la Fondazione Conservatorio Santa Chiara, l’ufficio turistico-San Miniato Promozione e il Sistema Museale, e in strutture ricettive e agenzie di viaggi incoming.

Nel 2017 è stato creato un opuscolo dettagliato su San Miniato con vari Focus on e Eventi da non perdere. Visto che gli opuscoli erano stati usati dalle docenti di lingua inglese per molti anni come integrazione al libro di testo del triennio Turismo e Comunicazione, nel maggio 2022, sono stati riuniti in un unico libro dal titolo San Miniato Pearl of Tuscany, che è stato pubblicato dalla casa editrice di self-publishing Youcanprint, per poter ottenere un codice ISBN e inserirlo nell'elenco dei libri di testo del corso Turismo e Comunicazione.

La guida suggerisce un possibile itinerario della città di San Miniato con approfondimenti relativi a eventi, tradizioni e aspetti locali che fanno parte dell’eredità storico-culturale della città stessa. Ogni luogo menzionato è corredato da una breve descrizione più o meno dettagliata e da numerose foto. Il testo è arricchito da sezioni dal titolo Focus on e Eventi da non perdere, che si possono evincere dallo stesso indice per esempio Via Angelica, Slow Food, Mercatale, Via Francigena, Sito Archeologico di San Genesio, Chiesa SS Annunziata, Conservatorio di Santa Chiara, Mostra Mercato del Tartufo Bianco,Festa del Teatro, San Miniato e Pinocchio e Distretto Conciario.

Il tour parte da Palazzo Grifoni, si snoda per la città concludendosi con il Conservatorio di Santa Chiara. Durante il tour si incontrano attrazioni turistiche come la Chiesa di San Domenico e i chiostri, il Mume, la Via Angelica, il Palazzo del Seminario, Piazza del Duomo, Cattedrale, Torre Matilde, il Palazzo vescovile, il Santuario del SS Crocifisso, il Municipio con l'Oratorio del Loretino, la Rocca, il Convento e Chiesa di San Francesco, Piazza Bonaparte con i suoi palazzi e La chiesa di San Rocco, il Piazzale. Alla fine dell’itinerario si suggeriscono attività da fare, ristoranti in cui cenare e eventi a cui partecipare nel tempo libero.

Le ultime tre sezioni della guida turistica furono all’inizio pubblicate in inglese come opuscoli separati creati per alcuni progetti scolastici. La prima dal titolo San Miniato e il Corteo Storico descrive l’importanza delle varie figure storiche come Matilde di Canossa, Federico II, Pier delle Vigne, Francesco Sforza, Il Cigoli, Maria Maddalena D’Austria, Leopoldo II, Napoleone... importanti per San Miniato, la seconda dal titolo San Miniato e le Leggende racconta leggende locali come quella del santo San Miniato, della Strega Costanza, della strega Barbuccia e Fonte alle Fate. Nella terza sezione è accennata la biografia del pittore Dilvo Lotti, figura miliare dell’arte Sanminiatese a cui segue la descrizione di due suoi quadri. Sulla copertina posteriore del libro si trovano il nome del profilo facebook Travel & Tourism, del profilo Instagram San Miniato Pearl of Tuscany sui quali vengono condivisi video e foto di San Miniato e i link ad alcuni blog che sono stati creati con gli studenti in cui si trovano tutti i materiali prodotti.

I libri in inglese e in italiano possono essere comprati online in cartaceo o PDF o scaricati inquadrando il QR code, che si trova sulla copertina. La guida turistica non ha la pretesa di essere una guida storico-artistica e dare informazioni dettagliate su tutti i monumenti e i luoghi di attrazione di San Miniato, è solo un itinerario per chi vuole visitare la città in uno o due giorni e approfondire alcuni aspetti. È stato creato con un linguaggio semplice perché sia fruibile anche da teenagers. Un lavoro nato per gli studenti, per i turisti e per tutti coloro che vogliono scoprire San Miniato, Perla della Toscana. Si comprende così il perché del titolo, la città di San Miniato è un gioiello della Toscana ma essa stessa è anche uno scrigno che racchiude tanti gioielli.

Un particolare ringraziamento a tutti i docenti e studenti dei corsi Turismo (4AT 2017), Relazioni Internazionali per il Marketing (4 AR 2014), E.R.I.C.A. (3 AE 2009, 3 AE 2011) dell’IT Cattaneo di San Miniato, che hanno collaborato alla creazione di questa guida turistica in inglese. Un ringraziamento speciale alle docenti Mila Nuti, Alessandra Dal Canto, Claudia Federici, Perla Maestrelli e Rosemary Brewster, collaboratrici per la creazione dei materiali, e ai Dirigenti Scolastici Salvatore Caruso e Alessandro Frosini, che hanno permesso di organizzare e attivare queste esperienze.

Fonte: Ufficio stampa

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