Scontro tra scooter e auto a Livorno: muore un uomo di 37 anni

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L'incidente è avvenuto nei pressi dell'incrocio con viale Ippolito Nievo. Il motociclista è deceduto in ospedale per le ferite riportate

Un uomo di 37 anni è morto a Livorno dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale tra il suo scooter e un'automobile. Lo scontro è avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 4 novembre, lungo viale Carducci, nei pressi dell'incrocio con viale Ippolito Nievo.

Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista stava percorrendo il viale in direzione della Stazione centrale quando si è scontrato con un'auto sulla quale viaggiavano due persone. Soccorso e trasportato in ospedale, è morto nella serata a causa delle ferite riportate nell'impatto.

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia municipale, che sta esaminando le immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza cittadina presenti nella zona. Entrambi i veicoli coinvolti sono stati sequestrati. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.

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