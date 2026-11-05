Scontro tra scooter e auto a Livorno: muore un uomo di 37 anni

Un uomo di 37 anni è morto a Livorno dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale tra il suo scooter e un'automobile. Lo scontro è avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 4 novembre, lungo viale Carducci, nei pressi dell'incrocio con viale Ippolito Nievo.

Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista stava percorrendo il viale in direzione della Stazione centrale quando si è scontrato con un'auto sulla quale viaggiavano due persone. Soccorso e trasportato in ospedale, è morto nella serata a causa delle ferite riportate nell'impatto.

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia municipale, che sta esaminando le immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza cittadina presenti nella zona. Entrambi i veicoli coinvolti sono stati sequestrati. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.

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