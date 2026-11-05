Tramvia Firenze, ricorso d'urgenza contro il taglio di 428 alberi sulla linea Libertà-Rovezzano

Nuovo fronte di opposizione al progetto della tramvia Libertà-Rovezzano a Firenze. Residenti e comitati hanno presentato al tribunale di Firenze un ricorso d'urgenza "contro il taglio di 428 alberi" previsto lungo il tracciato della nuova linea.

L'iniziativa è promossa da Onda, organismo nazionale in difesa degli alberi, insieme ad alcuni comitati cittadini, tra cui Vitabilità, rappresentato da Francesca Marrazza. La prima udienza è stata fissata per il 24 novembre.

"Abbiamo iniziato a parlare di questa situazione da giugno in poi - ha dichiarato Marrazza - e abbiamo trovato in Onda un grande aiuto. Loro hanno contattato diversi comitati"*.

Parallelamente, si è conclusa la raccolta firme a tutela del patrimonio arboreo, che ha raggiunto circa 6.800 adesioni. Le sottoscrizioni saranno depositate venerdì 6 novembre, con l'obiettivo di chiedere l'avvio dell'iter per una consultazione popolare.

Marrazza ha commentato il risultato sottolineando la partecipazione dei cittadini: "dobbiamo festeggiare questo traguardo. È la dimostrazione che le persone, quando gli viene chiesto un ruolo attivo, partecipano".

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