Un morto e otto ricoverati in Rsa a Prato: tra le ipotesi un'intossicazione da verdure non lavate

Un'ipotesi di tossinfezione alimentare legata alla scarsa pulizia delle verdure è al centro degli accertamenti sulla vicenda che ha coinvolto nove ospiti di una Rsa di Prato, uno dei quali è morto. I primi riscontri sarebbero emersi dai controlli effettuati nella struttura dai tecnici dell'Asl e dai carabinieri del Nas, su disposizione della Procura di Prato.

Per la morte di un uomo di 94 anni, già affetto da gravi patologie, gli inquirenti procedono al momento per omicidio colposo. L'anziano è andato incontro a un arresto cardiocircolatorio nella notte tra il 3 e il 4 novembre. Nonostante il tempestivo intervento delle infermiere, non è stato possibile salvarlo.

Per chiarire le cause del decesso, la Procura disporrà l'autopsia, conferendo l'incarico al medico legale Stefano Pierotti. L'esame dovrà contribuire a stabilire se la morte sia riconducibile all'infezione che ha colpito gli ospiti della struttura.

Anche gli altri residenti ricoverati in ospedale per i gravi disturbi intestinali sono stati sottoposti a esami colturali per identificare l'eventuale agente batterico responsabile dei malori. Resta da chiarire se all'origine dell'episodio vi sia una tossinfezione alimentare, forse collegata all'ingestione di verdure non adeguatamente lavate, oppure un'infezione virale di natura influenzale.

Saranno i risultati dell'autopsia e delle analisi diagnostiche sui degenti a fornire elementi decisivi per ricostruire l'accaduto e individuare le eventuali responsabilità.

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