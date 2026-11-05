"Una famiglia che cresce", a Castelfiorentino incontri di supporto alla genitorialità

Un servizio innovativo, qualificato, che mette al centro la famiglia in uno dei momenti più importanti e delicati della sua vita, come la nascita di un figlio: dalla gravidanza ai primi tre anni di vita. Un servizio che si propone di accompagnare i neogenitori in un percorso di ascolto, confronto e sostegno, attraverso un approccio multidisciplinare e con la partecipazione di numerosi professionisti delle strutture sociosanitarie del territorio.

È questo il biglietto da visita del progetto “1000 giorni. Una famiglia che cresce”, promosso dal Comune di Castelfiorentino, i cui contenuti sono stati illustrati questa mattina presso la sede empolese della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa (patrocinante del progetto, unitamente all’ASL Toscana Centro), con interventi di Francesca Giannì (Presidente della SDS EVV e Sindaca di Castelfiorentino), Franco Doni (Direttore della SdS EVV), Federica Parisi (Assessora alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Castelfiorentino) e Sabrina Gori (Responsabile Servizi alla Persona Comune di Castelfiorentino).

Come hanno ricordato i presenti, il progetto è già stato sperimentato nei primi mesi del 2026, e l’alto gradimento riscontrato da parte dei genitori ha indotto l’Amministrazione Comunale di Castelfiorentino a presentarlo in una veste più strutturata, aumentando il numero di incontri e offrendo la possibilità di usufruire di un più ampio ventaglio di competenze e professionalità: dalla fisioterapista alla psicologa, dalla ginecologa alla specialista in pediatria, dalla naturopata alle ostetriche, e cosi via.

Attraverso tredici incontri che si svolgeranno a partire dal 18 novembre con cadenza quindicinale (sempre di mercoledì, dalle 16 alle 19), presso il Centro “Mille giorni” di via L. Da Vinci (Castelfiorentino) le famiglie potranno avere a disposizione un supporto integrato, personalizzato e vicino alle loro esigenze, in grado di rispondere alle loro domande, intercettare eventuali difficoltà e valorizzare le attitudini di ogni genitore.

I temi affrontati riguarderanno sia la fase della gravidanza che quella del parto e dell’allattamento, ma anche quelli, non meno rilevanti, del “diventare genitori, restare coppia”, al fine di preservare intimità e sessualità. E poi la gestione dei primi “1000 giorni” di vita del bambino, fondamentali per il suo sviluppo intellettuale ed emotivo e per il benessere di tutta la famiglia.

“La nascita di un figlio – osservano Francesca Giannì, sindaca di Castelfiorentino e Federica Parisi, assessora alle Politiche sociosanitarie - è un’esperienza straordinaria, ricca di aspettative, emozioni, cambiamenti e nuove responsabilità. È proprio per supportare le famiglie in questo percorso che abbiamo potenziato questo servizio dedicato ai genitori “in attesa” e ai primi 1000 giorni di vita del bambino. Una famiglia che cresce non deve sentirsi sola. Con questo servizio, che si avvale della collaborazione dei servizi sociosanitari del territorio, il Comune di Castelfiorentino intende mettere a disposizione delle famiglie professionalità, ascolto e vicinanza. Perché prendersi cura dei bambini significa, prima di tutto, prendersi cura di chi li accompagna nei loro primi passi”.

La quota di partecipazione è di 50 euro, valida per la frequenza a tutti e tredici incontri. Per iscriversi è necessario compilare l’apposito modulo disponibile sul sito del Comune di Castelfiorentino (www.comune.castelfiorentino.fi.it) e inviarlo, compilato, al seguente indirizzo mail: scuola@comune.castelfiorentno.fi.it, oppure tramite PEC al seguente indirizzo: comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it

Fonte: Comune di Castelfiorentino

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