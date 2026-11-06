Agrario di Firenze, gli studenti dopo l'intervento dei carabinieri: "Pistole puntate in faccia"

Prosegue la protesta degli studenti dell'istituto Agrario di Firenze dopo l'intervento dei carabinieri durante il tentativo di occupazione della scuola, nella notte tra il 2 e il 3 novembre. In un comunicato, il Collettivo studentesco contesta le modalità dell'operazione delle forze dell'ordine, intervenute dopo l'attivazione dell'allarme antifurto e la conseguente chiamata al 112 da parte della vigilanza privata.

Secondo il racconto degli studenti, "i carabinieri sono entrati con le pistole puntate contro la nostra faccia mentre eravamo seduti a terra con le mani alzate". Il Collettivo riferisce inoltre di perquisizioni "a corpo contro il muro con metodi violenti", accompagnate da insulti e accuse di essere "come terroristi". Nella ricostruzione degli studenti, durante l'intervento non sarebbero state considerate le condizioni di alcuni ragazzi che si stavano sentendo male a causa dei fumogeni dell'allarme.

La protesta è proseguita nella mattinata del 6 novembre, con un confronto tra gli studenti, il dirigente scolastico e altri collaboratori della scuola. Le trattative si sono protratte a lungo: al termine, alcuni ragazzi sono tornati a casa, mentre altri sono entrati regolarmente in classe.

È stata intanto convocata per lunedì 9 novembre un'assemblea di istituto, che coinvolgerà sia la sede principale delle Cascine sia il plesso professionale di via de' Vespucci. In occasione dell'incontro, le lezioni saranno sospese.

Il preside Andrea Marchetti ha rivendicato la disponibilità della scuola al confronto con gli studenti, ricordando le occasioni di autogestione e gli spazi messi a disposizione per il dialogo. "Da parte nostra non si è mai negato un momento di dialogo con gli studenti", ha dichiarato. Il dirigente ha tuttavia precisato che la scuola non può autorizzare occupazioni o iniziative che rischino di limitare la libertà degli altri studenti di frequentare le lezioni.

"Noi cerchiamo di insegnare loro che il rispetto di tutte le componenti della scuola deve essere garantito", ha aggiunto Marchetti, ribadendo che "qualunque forma di dialogo e di confronto sarà sempre ben accetta, purché rimanga nei limiti ovviamente del dialogo, del confronto e del rispetto tra le parti".