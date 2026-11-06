Atti vandalici contro bacheche dei partiti a San Miniato, la Lega: "Solo contro Cdx, atto violenza politica"

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Atti vandalici contro le bacheche pubbliche dei partiti a San Miniato, tra cui quella della Lega nella frazione di La Scala. A denunciarlo è la sezione locale del Carroccio, che parla di un episodio riconducibile a un possibile "atto di violenza politica". Secondo quanto riferito dalla Lega, le bacheche dei partiti di sinistra presenti nella stessa area non sarebbero state infatti danneggiate. La sezione annuncia l'intenzione di intraprendere "tutte le vie legali possibili" per individuare i responsabili, anche attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nella zona.

La nota

"A San Miniato il confronto politico è stato sempre acceso ma gestito entro adeguati limiti di correttezza e tolleranza. Purtroppo dobbiamo rilevare che la costante azione distruttrice dei cattivi maestri che si annidano in molti settori della società per i quali ogni occasione è buona per istillare odio fra i cittadini ha fatto breccia anche a San Miniato. In questi giorni sono state vandalizzate le bacheche pubbliche dei partiti del centro destra fra cui quella della Lega collocate nella frazione di La scala. Un gesto violento che non può essere sottovalutato e archiviato come ragazzata ma, considerato che le vicine bacheche dei partiti di sinistra sono rimaste intonse, valutato come un vero e proprio atto di violenza politica. Un gesto che va condannato con forza e deve preoccupare tutti i cittadini democratici perchè si inquadra in un clima di violenza e intolleranza che si sta propagando in molte comunità e circostanze come si deduce dalle inaudite devastazioni che alcune scuole anche a San miniato hanno subito in questi ultimi giorni. Mentre ci auguriamo che la ragione prevalga e il clima politico torni ad essere sereno, annunciamo che la Lega percorrerà tutte le vie legali possibili per tutelare i propri diritti con buone speranze di poter individuare gli autori dell’ atto vandalico che presumiamo saranno stati immortalati dai sistemi di videosorveglianza collocati nell’area interessata".

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