Cèramica 2026: più di 50 espositori da tutta Italia e dall’estero

Sono state approvate le graduatorie degli operatori ammessi alla Mostra Mercato di Cèramica 2026, in programma a Montelupo Fiorentino nei fine settimana del 5–8, 12–13 e 19–20 dicembre.

Sono state raccolte complessivamente 66 candidature, di cui 32 presentate da hobbisti e 34 da professionisti. Al termine della procedura di selezione sono stati individuati 51 espositori: 25 hobbisti e 26 professionisti.

Le domande sono arrivate da numerose aree del territorio nazionale. La Toscana è la regione maggiormente rappresentata, con 30 candidature, seguita dall’Emilia-Romagna con 16. Le altre richieste provengono da Piemonte (2), Liguria (1), Lombardia (1), Trentino-Alto Adige (1), Veneto (3), Friuli-Venezia Giulia (1), Umbria (1), Marche (2), Campania (1), Basilicata (1) e Sardegna (1).

La partecipazione ha inoltre superato i confini nazionali, con candidature provenienti da Francia (1), Grecia (1), Tunisia (1), Georgia (1) e Brasile (1).

I numeri confermano l’interesse suscitato dalla Mostra Mercato e la capacità di Cèramica di richiamare ceramisti, artisti, designer e artigiani anche da contesti geografici e culturali diversi. Un appuntamento che si inserisce nel programma della manifestazione 2026, dedicata al tema “Fabbrica Novecento”, e che porterà nel centro di Montelupo produzioni, linguaggi e interpretazioni contemporanee della ceramica.

«Il numero e la provenienza delle candidature sono un segnale positivo e confermano la capacità di Montelupo di attrarre realtà e professionalità legate alla ceramica anche al di fuori del nostro territorio. Anche quest'anno - spiega l’Assessora alla cultura del Comune di Montelupo Fiorentino, Aglaia Viviani - vogliamo che sia un'occasione di scoperta e confronto, capace di raccontare la ricchezza e la vitalità della ceramica contemporanea. Ci avviciniamo all'edizione 2026 con entusiasmo, consapevoli del valore che questa manifestazione rappresenta per la nostra città.»

Le graduatorie e le assegnazioni con l’elenco degli operatori ammessi sono consultabili nella sezione Bandi e avvisi sul sito del Comune di Montelupo Fiorentino, raggiungibile al seguente link: https://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/home/amministrazione/documenti-e-dati/bandi-e-avvisi/.

Per tutte le informazioni relative al programma di Cèramica 2026 e per scoprire i protagonisti della mostra mercato si rimanda al sito ufficiale della manifestazione: www.montelupoceramica.com.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

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