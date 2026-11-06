Controlli della polizia nel Fiorentino: sei arresti tra centro, Cascine, Isolotto ed Empoli

Sei arresti nell'ambito dei servizi mirati della Polizia di Stato di Firenze contro il crimine diffuso, con interventi nel centro storico, al parco delle Cascine, nel quartiere Isolotto e a Empoli. La Squadra Mobile, al termine delle attività svolte negli ultimi quattro giorni, ha arrestato due persone in flagranza di reato ed eseguito quattro ordini di carcerazione.

Il primo intervento è avvenuto in piazza Duomo, dove gli agenti hanno sorpreso un uomo di 32 anni e una donna di 28, entrambi di origine straniera, mentre sottraevano un giubbotto dallo zaino di una coppia di turisti. Secondo la ricostruzione della polizia, la donna avrebbe fatto da schermo al complice, mentre quest'ultimo apriva la cerniera dello zaino per impossessarsi dell'indumento, poi nascosto nella borsa della complice. I due sono stati fermati poco dopo e arrestati. Entrambi, già noti alle forze dell'ordine per precedenti specifici, sono comparsi per il rito direttissimo: nei loro confronti è stata disposta la misura del divieto di dimora nel Comune di Firenze. Il giubbotto è stato restituito al proprietario.

Un secondo arresto è stato eseguito al parco delle Cascine, dove gli investigatori hanno rintracciato un cittadino straniero di 44 anni destinatario di un ordine di carcerazione. L'uomo dovrà scontare un anno e sei mesi di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito è stato accompagnato nel carcere di Sollicciano.

Gli altri tre provvedimenti restrittivi sono stati eseguiti nell'ambito degli stessi servizi. In via Pisana, nel quartiere Isolotto, è stato rintracciato un cittadino italiano di 25 anni, condannato a un anno e quattro mesi per maltrattamenti in famiglia commessi a Vinci tra il 2021 e il 2023. In via dell'Argingrosso è stato invece arrestato un cittadino marocchino di 61 anni, che dovrà scontare due anni di reclusione per rapina aggravata e lesioni, reati commessi a Scandicci nel settembre 2018.

Il quarto ordine di carcerazione è stato eseguito a Empoli, dove la polizia ha rintracciato un italiano di 52 anni condannato a due anni e sei mesi per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali commessi a Montelupo Fiorentino nel 2013 e nel 2014. I tre uomini destinatari degli ordini di carcerazione sono stati tutti accompagnati alla casa circondariale di Sollicciano.