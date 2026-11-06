Farmacie di turno dal 6 novembre al 13 novembre

EMPOLI

da venerdì 6 novembre dalle 20:00 a venerdì 13 novembre alle 20:00

Farmacia Serravalle – Via Isonzo, 11/13 – tel. 0571-1590119

Farmacia Monterappoli – via Salaiola, 355, Empoli – tel. 0571-1551935

Farmacia in appoggio:

sabato 7 novembre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

LaFarmacia Montelupo - Via Grieco 64 (località Fibbiana) Montelupo Fiorentino – tel. 0571-542411 E 0571-542461

SAN MINIATO

da venerdì 6 novembre dalle 20:00 a venerdì 13 novembre alle 20:00

Farmacia Riosa – Via Diaz, 145 (località Ponte a Egola) – tel. 0571-497294

Farmacia in appoggio:

sabato 7 e domenica 8 novembre ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Lupi - Viale B.Buozzi 92 Fucecchio - tel. 0571 20173

SANTA CROCE SULL’ARNO

da venerdì 6 novembre dalle 20:00 a venerdì 13 novembre alle 20:00

Farmacia Balducci – Via delle Pinete (località Staffoli) – tel. 0571-37008

CASTELFIORENTINO

da venerdì 6 novembre dalle 20:00 a venerdì 13 novembre alle 20:00

Farmacia Comunale 2 – P.zza Grandi, 19 – tel. 0571-631167

Farmacia in appoggio:

sabato 7 e domenica 8 novembre ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Al Molino – Via Minzoni Don Giovanni, 58 Certaldo – 0571-668679

GAMBASSI TERME

da venerdì 6 novembre dalle 20:00 a venerdì 13 novembre alle 20:00

Farmacia Natali – Via Volterrana, 33 – tel. 0571-638274

MONTESPERTOLI

da venerdì 6 novembre dalle 20:00 a venerdì 13 novembre alle 20:00

Farmacia Nova Montespertoli – Viale Giacomo Matteotti, 33 – tel. 0571-609926

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.