Fuga di gas in viale Europa a Firenze: strada chiusa in uscita città

Cronaca Firenze
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Intervento urgente di Toscana Energia tra via Danimarca e il viadotto Marco Polo. Chiusa anche via di Badia a Ripoli. Lavori previsti fino alle 13

Una fuga di gas ha richiesto un intervento urgente di Toscana Energia nella mattinata di venerdì 6 novembre a Firenze, con ripercussioni sulla viabilità in viale Europa.

Per consentire le operazioni, è stata disposta la chiusura al traffico della direttrice in uscita dalla città nel tratto compreso tra via Danimarca e la rampa di accesso al viadotto Marco Polo. Interrotta anche la circolazione in via di Badia a Ripoli, nel tratto di immissione su viale Europa.

Il Comune di Firenze ha indicato un percorso alternativo per gli automobilisti: viale Europa, via Danimarca, via di Ripoli, via Spagna e nuovamente viale Europa.

Secondo quanto comunicato dall'amministrazione comunale, i lavori dovrebbero concludersi entro le 13.

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