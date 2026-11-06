Fuga di gas in viale Europa a Firenze: strada chiusa in uscita città

Intervento urgente di Toscana Energia tra via Danimarca e il viadotto Marco Polo. Chiusa anche via di Badia a Ripoli. Lavori previsti fino alle 13
Una fuga di gas ha richiesto un intervento urgente di Toscana Energia nella mattinata di venerdì 6 novembre a Firenze, con ripercussioni sulla viabilità in viale Europa.
Per consentire le operazioni, è stata disposta la chiusura al traffico della direttrice in uscita dalla città nel tratto compreso tra via Danimarca e la rampa di accesso al viadotto Marco Polo. Interrotta anche la circolazione in via di Badia a Ripoli, nel tratto di immissione su viale Europa.
Il Comune di Firenze ha indicato un percorso alternativo per gli automobilisti: viale Europa, via Danimarca, via di Ripoli, via Spagna e nuovamente viale Europa.
Secondo quanto comunicato dall'amministrazione comunale, i lavori dovrebbero concludersi entro le 13.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Firenze
<< Indietro