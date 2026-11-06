Futuro nazionale, Vannacci a Firenze per la nuova sede: annunciato presidio di protesta

Il leader di Futuro nazionale, Roberto Vannacci, sarà presente domani mattina, sabato 7 novembre, all'inaugurazione della seconda sede fiorentina del partito, in via Augusto Novelli 57, nel quartiere di Coverciano. Lo ha annunciato lo stesso generale attraverso un video pubblicato sui social.

Inizialmente Vannacci non avrebbe dovuto partecipare all'appuntamento per impegni già previsti in agenda. La decisione è cambiata dopo l'annuncio di iniziative di protesta da parte di gruppi Antifa e collettivi. "Non ci dovevo essere perché non avevo spazio nell'agenda. Però visto che ci sono gli antifa, i collettivi e i vari puzzoni che ci vogliono dare il benvenuto, allora ci sarò", ha dichiarato.

L'appuntamento è fissato per le 11.30. Nel video Vannacci ha concluso invitando i sostenitori a partecipare: "A presto e speriamo in un bel comitato di ricevimento".

In concomitanza con l'apertura della sede di Futuro nazionale è stato annunciato un presidio di protesta a Coverciano. Una mobilitazione analoga si era svolta lo scorso marzo, in occasione dell'inaugurazione della prima sede fiorentina del partito, in piazza Tanucci. Il presidio, convocato dall'assemblea di quartiere "Coverciano democratica e antifascista" sarà in via dei Falcucci, all'angolo con via D'Annunzio, non distante da via Novelli dove si terrà l'inaugurazione.

Ad annunciare la propria presenza anche Sinistra Progetto Comune: "Sabato 7 novembre alle 10 saremo in via dei Falcucci, a Coverciano, al presidio contro l’apertura della nuova sede di Futuro Nazionale" dichiarano il capogruppo di SPC a Palazzo Vecchio Dimitrij Palagi e il consigliere del Quartiere 2 Lorenzo Palandri. "Roberto Vannacci, eurodeputato e leader del partito, ha fatto sapere che verrà a Firenze proprio perché non gradisce che la cittadinanza si organizzi per contestare ciò che rappresenta. Non ci stupisce. Futuro Nazionale è una realtà che per noi è provocatrice ed eversiva: offre pessime risposte a problemi reali, e il suo leader ha costruito la propria carriera cercando notorietà. A Coverciano starà a fianco di una cittadinanza che ha definito fatta di «puzzoni», dopo averla chiamata «fave». Gli diamo un consiglio. A Firenze di passerelle utili a costruire carriere politiche nazionali ne abbiamo viste tante, e a chi fa militanza ogni giorno, nei quartieri, non interessano. Sabato troverà una città che da decenni resiste a politiche che tagliano la spesa sociale, ritirano il pubblico dai territori, frammentano la società e mettono le persone povere le une contro le altre".

Notizie correlate