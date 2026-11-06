Greve in Chianti, un mese di eventi per dire no alla violenza contro le donne

Non solo una giornata, non solo un evento per ricordare il messaggio universale del 25 novembre, dedicato all’eliminazione della violenza contro le donne. Un mese di eventi e iniziative culturali, azioni simboliche, laboratori e campagne di sensibilizzazione prenderà vita nelle piazze, negli spazi pubblici e nei circoli del territorio comunale per esprimere ad un’unica voce, quella della comunità grevigiana, la necessità di prevenire e contrastare la violenza con la cultura del rispetto. È l’obiettivo tracciato dalle assessore alla Cultura Monica Toniazzi e l’assessora alle politiche sociali Ilary Scarpelli che hanno lavorato in sinergia per confezionare un programma di appuntamenti aperti alla cittadinanza, ad ogni fascia di età, che intreccia proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali, occasioni di approfondimento, eventi legati all’arte e dialoghi con la comunità. La rassegna è stata realizzata in collaborazione con la Casa del Popolo di Greve in Chianti.

“Per dire no alla violenza contro le donne, - dicono le assessore Monica Toniazzi e Ilary Scarpelli - un no efficace, concreto e duraturo, abbiamo scelto di usare il linguaggio della cultura e della partecipazione perché crediamo che gli stereotipi, il linguaggio d’odio, il senso del possesso possano essere contrastati con la funzione preventiva ed educativa dell’arte, del cinema, del teatro che per noi rappresentano necessari strumenti di denuncia e potenza comunicativa. Crediamo che ogni scelta responsabile compiuta nella quotidianità possa contribuire a destrutturare il sistema patriarcale e affermare attraverso la consapevolezza e la capacità di ascolto le radici del rispetto verso l’altro che sono alla base di ogni relazione umana. Abbiamo scelto dunque di ideare e realizzare non una commemorazione per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne ma la costruzione di una rassegna di eventi su tutto il territorio, teso a coinvolgere i giovani e le famiglie”.

La rassegna di eventi che l’amministrazione comunale di Greve in Chianti ha voluto dedicare alla giornata internazionale del 25 novembre per l’eliminazione della violenza contro le donne propone nove appuntamenti, allestiti nel capoluogo nelle frazioni a partire dall’11 novembre quando, alle ore 21, la biblioteca comunale di Greve in Chianti accoglierà lo spettacolo teatrale messo in scena dalla Compagnia Il Teatro delle Donne “Mujeres” di Edoardo Galeano con Angela Antonini (ingresso libero). Il giorno successivo, il 12 novembre, l’iniziativa si sposta a Panzano in Chianti presso la Casa del Popolo. La sera, alle ore 21, si terrà un laboratorio gratuito finalizzato a creare un’installazione artistica collettiva con i cittadini e le cittadine in collaborazione con il Circolo Arci, il Grondino, la Pro Loco, la Racchetta Tiravento e gli Amici di Panzano. Il 14 novembre sarà la Casa del Popolo di Greve in Chianti alle ore 18:30 ad alzare il sipario sullo spettacolo teatrale rivolto a giovani e famiglie “Il labirinto delle emozioni”, un progetto di educazione sentimentale che scaturisce dal lavoro drammaturgico e dalla regia di Filippo Renda, produzione siglata dalla Compagnia Teatro delle Donne (ingresso gratuito).

L’iniziativa prevede al termine dello spettacolo un giro pizza offerto ai giovani che parteciperanno alla serata. Il cartellone prosegue il 15 novembre a Strada in Chianti presso il Centro civico dove alle ore 21 sarà proiettato il film “North Country Storia di Josey” per la regia di Niki Caro. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con la Biblioteca di Strada in Chianti. Altro appuntamento è quello previsto il 22 novembre in piazza Bucciarelli a Panzano in Chianti alle ore 10 per l’inaugurazione della mostra e spazio d’arte di Patricia Glauser. L’iniziativa intitolata “Dicotomie. Tra assenza e resilienza” sarà seguita alle ore 12 dall’intervento di restyling e dall’installazione della panchina rossa, un simbolo di impegno, in collaborazione con le associazioni di Panzano. Il medesimo atto simbolico è previsto a Mugnana alle ore 15 nell’area del parcheggio adiacente alla chiesa. Sempre nella giornata del 22 novembre piazza Matteotti a Greve alle ore 16:30 accoglierà il rinnovo della panchina rossa, già esistente, al centro di un’opera di ristrutturazione a cura dei cittadini e delle cittadine. La rassegna propone per il 25 novembre alla Casa del Popolo di Greve alle ore 21 la proiezione del film ad ingresso gratuito “Il corpo della Sposa “Flesh out” e si concluderà il 29 novembre con una visita guidata gratuita al Museo degli Innocenti alle ore 11:30 nell’ambito della mostra “Artemisia Gentileschi a Firenze”. Le prenotazioni sono ad esaurimento posti 334 67 36 157.

“Colgo l’occasione per ricordare un numero pubblico gratuito, il 1522, - dichiara il sindaco Paolo Sottani - per invitare tutte le donne che si trovano in situazioni complesse, vittime di violenza fisica, economica, verbale, psicologica, a chiedere aiuto, a rompere il silenzio, a denunciare ed usufruire di questo importantissimo servizio, attivo 24 ore su 24 per il soccorso e l’assistenza alle vittime di violenza e stalking. Una strada alternativa alla violenza è possibile e ogni donna che subisce la cultura del possesso e della sopraffazione maschile, ha il diritto di percorrerla, uscire dal tunnel del dolore e tornare a vivere con dignità. Da cittadina libera, consapevole, autonoma. Per quanto ci riguarda continuiamo ad occuparci della problematica con un impegno organico e sistematico che va oltre la celebrazione della ricorrenza, continueremo con i nostri strumenti a monitorare e supportare costantemente le cittadine in difficoltà”.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino

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